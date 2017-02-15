Поправки к закону об ОСАГО нейтрализуют 90% мошенников

Мошенникам-автоюристам осталось полгода

По мнению партнера аналитического центра НАФИ Павла Самиева при принятии поправок к закону об ОСАГО, устанавливающих приоритет натурального возмещения, 90% мошенников-автоюристов покинут рынок ОСАГО практически сразу, сообщает ЕНВ со ссылкой на информационный проект "ОСАГО: общественная экспертиза".



Павел Самиев рассказал о том, что будет сведена к минимуму сама возможность использования схем нелегального обогащения за счет приоритета денежного возмещения над натуральным. До докризисного уровня отрасль сможет восстановиться через 3 - 4 месяца; общий коэффициент убыточности, который сегодня составляет свыше 100 %, снизится до 80 - 85%.



Затягивание принятия поправок чревато активизацией "черных" автоюристов, которые начнут гораздо чаще применять нелегальные схемы обогащения (стремясь восполнить будущие потери), либо заранее разрабатывать новые способы получения незаконной прибыли. Сегодня около 10 - 15% от всего объема выплат по ОСАГО переходит в руки мошенников, что составляет порядка 40 млрд. в год; ввиду подготовки автоюристов к "семи тощим годам" этот показатель может возрасти.



В Приморском крае также наблюдается большой процент преступности мошенников-автоюристов. "Владивосток всегда был городом предприимчивых людей, как и любой портовый город мира, - комментирует ситуацию управляющий партнер Юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Виктор Помелов. – Кроме того, Владивосток является и неофициальной автомобильной столицей России, поэтому вопрос мошеннических действий, в том числе, и связанный с автоюристами, остается актуальным. Безусловно, внесение изменений в закон об ОСАГО существенно подорвет деятельность мошенников в Приморском крае, но не искоренит их совсем. Однако поправки в закон позитивно скажутся на всей системе автострахование, так как сделают ее более прозрачной. В конечном итоге страхование должно быть доступным, понятным, действенным", - заключил эксперт.



В отрасли есть иные факторы, приносящие убытки: эффект девальвации, ухудшение общей экономической ситуации, двойное увеличение стоимости запасных частей, подставные страховые случаи, фальсификация документов и страховых событий. За два прошедших года на динамику убыточности эти факторы повлияли краткосрочно и незначительно, а выплаты по судам, которые получают "черные" автоюристы благодаря денежной форме возмещения убытков, росли практически в геометрической прогрессии.



"Полностью ликвидировать систему подобного массового мошенничества, пока существует нынешняя схема выплат по страховым случаям, невозможно, - говорит Павел Самиев. - Пока имеется способ получить денежные средства вместо ремонта, автоюристы будут изобретать новые схемы обогащения. При этом отрасль поддерживает деятельность "белых" автоюристов. Они, действуя в рамках правового поля, действительно помогают потерпевшим получить компенсацию за определенную комиссию, помогают в решении споров, которые возникали из-за бюрократических или бумажных недочетов. Например, пострадавший заполнил какие-то документы неправильно, ошибся, "белые" автоюристы помогают с этим. Подобная деятельность позволяет совершенствоваться страховому сообществу и работать с максимальной пользой для потребителя".