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Экономика

14 февраля 2017, 22:10
Дальневосточный гектар в Приморье уже получили 800 желающих

Дальневосточный гектар в Приморье уже получили 800 желающих

Заявки в информационную систему поступают с различных регионов России

Приморский край стал лидером по количеству поданных заявок на дальневосточный гектар. Переехать в регион хотят жители со всей России. Так, заявки поступают из Московской и Ленинградской областей, а также Уфы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска и многих других городов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По подсчётам специалистов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, 19,5 тысячи заявлений поступило с начала действия закона в профильные департаменты Администрации Приморья. С начала февраля сайт НаДальнийВосток.рф, на котором проходит регистрация для получения гектара, посетили около 2,36 миллиона граждан страны.

"Из них почти половина с начала реализации третьего этапа. Сейчас на рассмотрении находятся 6,8 тысячи заявлений граждан. Уже заключено 792 договора, еще 535 договоров сформированы и направлены на подпись заявителям, 153 – в стадии формирования", – сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений.

Как сообщалось ранее, согласно федеральному закону о "дальневосточном гектаре", каждый гражданин может получить один гектар земли на безвозмездное пользование в любом из девяти регионов ДВО, например, в Приморском крае. Процедура серьезно упрощена. Так, для получения гектара достаточно выполнить 7 шагов. Необходимо авторизоваться в системе, выбрать земельный участок, подать заявление и заключить договор. Затем необходимо выбрать вид работ, который будет производиться на участке. Через три года, после получения земли, нужно предоставить отчетность об использовании.

Если граждане хотят получить во владение около 10 гектаров земли, возможно подать заявку коллективно, не более 10 человек. Чтобы получить дальневосточный гектар несовершеннолетнему представителю, необходимо письменное соглашение родителя либо законного представителя. Помимо регистрации через информационную систему, возможно также направить запрос в Росреестр по Приморскому краю, в административный орган по месту жительства.

После регистрации пользователя через систему ЕСИА в системе НаДальнийВосток.рф необходимо выбрать во владение свою будущую территорию. Затем, в течение 30 дней гражданину придет ответ от уполномоченных органов.

Помимо прочего, все владельцы земель на территории действия закона "о дальневосточном гектаре" должны оформить свои права на владение землей, если гражданин не зарегистрирован в Росреестре региона, или территория имеет статус "ранее учтенной".

Чтобы получить землю в пользование, гражданин должен подать заявление в уполномоченный орган после пяти лет пользования землей. Право на землю можно оформить на срок до 49 лет.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский также сообщил, что в Приморье работа по сокращению сроков получения гектара и уменьшения сроков отказа проводилась заранее.

"Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа", – отметил глава региона.

Метки: дальневосточный гектар

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