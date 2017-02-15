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Китай

14 февраля 2017, 22:00
В Китае начнут использовать ракеты, тушащие пожары в небоскребах

В Китае начнут использовать ракеты, тушащие пожары в небоскребах

Технология позволяет тушить пожар на 80-м этаже с земли

В Пекине ввели систему ракетного пожаротушения для обработки пожаров в центральном деловом районе столичного города, где расположена система небоскребов, сообщает ЕНВ.

Система выглядит как реактивные минометы, ракеты, заполненные огнетушащим веществом, которые могут стрелять. Они поражают цели до 300 метров, что составляет около 80 этажей. Ракета способна пройти через стекло до 19 миллиметров, при спуске на воду – до сотен метров.

В разработке были использованы технологии космических ракет-носителей Китая. Каждая ракета может быстро потушить пожар в комнате до 60 кубических метров. Огонь, инфракрасные и лазерные датчики на ракетах-носителях будут обнаруживать и вычислять местоположение и высоту пламени, а баллистический компьютер будет производить запуск-угол и траекторию для ракеты.

После входа в комнату через окно ракета выпустит на огонь 3,6 кг огнетушащего порошка для подавления пламени, говорится в сообщении компании. Они отметили, что ракета-носитель может выстреливать 24 ракеты в течение 72 секунд.

Главный конструктор системы Киу Сянг заявила, что ракеты имеют высокий уровень точности и безопасности. По ее словам, в случае, если ракета случайно отклонится от заданного курса, система управления будет направлять ее, чтобы приземлить.

Также было отмечено, что данный аппарат будет полезен, так как подавление пожара внутри небоскреба гораздо удобнее произвести при помощи ракет.

Метки: пожары, технологии, тушение

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