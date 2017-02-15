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Общество

14 февраля 2017, 13:00
Почтить память погибших приглашаются все желающие

Завтра во Владивостоке пройдёт митинг в честь Дня памяти о россиянах, отдавших долг за пределами РФ

Почтить память погибших приглашаются все желающие

Завтра, 15 февраля, в 14 часов у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103), пройдёт памятный митинг. Принять участие в мероприятии и отдать дань памяти погибшим героям приглашаются все желающие жители и гости Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Администрации города Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этот день у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, соберутся представители ветеранских организаций, молодежь, родственники и друзья погибших героев.

"В рамках памятного митинга пройдёт также церемония вручения заслуженным владивостокцам медали Министерства обороны Российской Федерации "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества". А в завершение мероприятия к памятнику возложат венки и цветы", - рассказал Сергей Кондратенко, председатель городского совета ветеранов.

Метки: День памяти, митинг

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