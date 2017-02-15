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Экономика

14 февраля 2017, 12:50
В приморском УФНС рассказали о том, кто должен предоставить декларации в этом году

Декларационная кампания 2017: кто обязан отчитаться о доходах?

В приморском УФНС рассказали о том, кто должен предоставить декларации в этом году

Управление ФНС России по Приморскому краю напоминает, что с января в крае стартовала декларационная кампания 2017 года, в период которой гражданам предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2016 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФНС по Приморскому краю.

В 2017 году задекларировать свои доходы обязаны граждане

- получившие в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей);

- от продажи любого имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;

- в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими родственниками);

- иные доходы, налог с которых не удержан.

В 2017 году представить налоговую декларацию за 2016 год в налоговую инспекцию по месту жительства (постановки на налоговый учет) лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), либо направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи) необходимо не позднее 2 мая 2017 года.

Исчисленная по декларации за 2016 год сумма налога на доходы физических лиц должна быть уплачена налогоплательщиками самостоятельно не позднее 17 июля 2017 года.

Нарушение срока представления налоговой декларации на основании статьи 119 Налогового Кодекса РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Метки: декларация, фнс

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