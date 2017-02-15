В Дальнереченском районе Приморья сотрудники уголовного розыска задержали браконьера

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" получили оперативную информацию о том, что в урочище ключа Утазов, расположенного около села Поляны, производится отстрел диких животных, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в незаконной охоте.

В отделе полиции 51-летний житель села Поляны дал признательные показания и указал место отстрела, разделки и захоронения дикого животного.

На место забоя, в 63 квартал Боголюбовского лесничества прибыла следственно-оперативная группа полиции и представитель охотничьего общества. Под валежиной в сугробе полицейские обнаружили фрагменты туши благородного оленя (изюбра) и гладкоствольное ружье 12 калибра.

Установлено, что каких-либо документов, дающих право на добычу охотничьих ресурсов, а также на хранение и ношение огнестрельного оружия, у подозреваемого нет.

В настоящее время по факту незаконной охоты назначено проведение ряда экспертиз и исследований. Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству.

Сотрудниками подразделения дознания проводится доследственная проверка, по результатам которой мужчина будет привлечен к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного огнестрельного оружия и к уголовной - по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота).