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Общество

13 февраля 2017, 20:00
За последние пять лет турпоток в Приморском крае вырос в семь раз

За последние пять лет турпоток в Приморском крае вырос в семь раз

Край всегда считался лидером по туризму среди регионов Дальнего Востока

Иностранные туристы, посещающие Приморский край ежегодно, возрос за последние пять лет в семь раз. Добиться такого рекорда помог комплексный подход к развитию сферы туризма в регионе. Это ярко показывает динамика ростов турпотока за последний период, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.

"В 2011 году Приморье посетили чуть более 82 тысяч иностранных граждан, а в 2016 – почти 570 тысяч гостей из-за рубежа, общий же турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек. Таким образом, за последние пять лет количество туристов, посещающих регион, выросло почти в семь раз", – рассказал глава краевого департамента туризма Константин Шестаков.

По его словам, за 2012 год край посетило более 95 тысяч иностранных туристов. Этому поспособствовало проведение Саммита АТЭС. В 2013 году число посетивших Приморье уже составило 103 тысячи. В 2014 году число иностранных туристов уже составило 280 тысяч человек, что почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущем.

"В 2015 году иностранный турпоток составил 465 тысяч, а в 2016 Приморье прочно заняло лидирующие позиции в рейтинге самых популярных городов России. По итогам прошлого года край наш посетило на 104 тысячи больше гостей из зарубежья, всего более 568 тысяч человек. Общий же турпоток в регион превысил три миллиона человек, это серьезное достижение", – также сообщил Константин Шестаков.

Многие эксперты отмечают, что причина такого высокого туристического потока за последние несколько лет в непрекращающейся работе властей в этой сфере. За это время были созданы новые объекты инфраструктуры, событийные мероприятия, кластеры и комплексы туризма. Помимо прочего, повысился уровень сферы услуг и появились новые маршруты.

"Размещаются знаки туристской навигации, создаются парковки для экскурсионных автобусов, расширилась сеть международных чартерных и регулярных авиаперевозок. Ведется активная работа по продвижению региона на стратегически важных рынках. Растет и значимость региона в контексте восточного вектора развития России" – отметил директор департамента.

Сказалось и то, что Приморский край стал широкой площадкой для проведения Восточного экономического форума - второго форума международного уровня, на который съехались делегации стран со всего земного шара. Благодаря этому также и возрастает популярность региона в качестве объекта для туризма.

Приморский край всегда считался лидером по туризму среди регионов Дальнего Востока. На него приходится почти 70% туристов из России и мира. В качестве безвизового обмена группами из Китая он находится на третьем месте.

Напомним, регион стал инициатором создания бренда "Восточное кольцо России", который объединил 12 районов Сибири и Дальнего Востока. Приморский край также выступает в роли распределителя турпотока по остальным российским территориям. Морской туризм также набирает обороты: в 2016 году Приморье посетило в несколько раз больше круизных лайнеров.

Эксперты отмечают, что благодаря введению безвизового режима для иностранцев в рамках Свободного порта Владивосток, поток туристов будет только возрастать. Закон уже принят Госдумой в первом чтении и вступит в законную силу к третьему ВЭФ. Как сообщил журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, край станет восточными воротами России для туристов из Азии.

Напомним, в 2016 году регион вошел в ТОП-10 самых привлекательных регионов для туризма, а также в тройку лидеров по поисковым запросам в сети Интернет.

Метки: туризм

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