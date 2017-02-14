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Экономика

13 февраля 2017, 19:00
В схему территориального планирования в Приморье включен проект зернового терминала

В схему территориального планирования в Приморье включен проект зернового терминала

Зерновой терминал будет создавать новые каналы сбыта, а также модернизировать производство и бизнес

В схему территориального планирования федерального транспорта в морском порту Зарубино в Приморском крае включен проект строительства зернового терминала. Проект утвержден распоряжением правительства России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Схемы планирования территории – главный проект строительства инфраструктуры в морских портах. Проект строительства зернового терминала в порту Зарубино вошел в список заявок, которые были поданы для участия в отборе по программе оказания поддержки государства, а также инвестиционных проектов, включенных в программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

"Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к следующему шагу – расширению порта и его пропускной способности", – рассказал генеральный директор АО "Объединенная зерновая компания" (АО "ОЗК") Марат Шайдаев.

Помимо прочего, корреспонденту ЕНВ сообщили о том, что Дальний Восток, как и Сибирь, имеют большой потенциал развития в сфере сельского хозяйства. Планируется, что до 2020 года в Приморском крае производство зерна будет увеличено до трех миллионов, а в 2030 – до пяти миллионов в год. Во время развития первого этапа, который будет длиться до 2020 года, планируется развитие и модернизация зернового терминала. Его мощность будет составлять 10 млн. в год, а затем увеличена до 34 млн.

По словам специалистов, сейчас проводятся изыскательные работы на береговой линии и акватории. На первом этапе инвестиционного проекта завершается разработка документации проекта. Уже скоро начнется строительство силосного парка для хранения сельскохозяйственных культур объемом до 220 тысяч тонн, причала для судов по типу Panamax и Post Panamax, автомобильные, железнодорожные грузовые фронты. В 2023 году будет построен еще один силосный парк и причал, чтобы увеличить в несколько раз переброску грузов.

Зерновой терминал, отвечающий передовым технологиям, будет создавать новые каналы сбыта, а также модернизировать производство и бизнес не только в субъектах ДВО, но и во всех регионах России.

"Сельское хозяйство – одна из самых высокотехнологичных отраслей. Благодаря высоким технологиям за последние несколько лет сельское хозяйство очень серьезно прогрессировало. Кроме того, важно увеличить экспорт продовольствия. Наш регион приграничный, есть рынок сбыта, который нужно использовать", - комментирует ситуацию глава Приморского края Владимир Миклушевский.

Начальный этап проекта будет реализовываться на территории Хасанского района Приморского края, который входит в режим Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрены налоговые льготы и административные преференции.

Порт Зарубино является частью международного транспортного коридора "Приморье-2", развитие которого полностью контролируют власти Приморского края. Как и МТК "Приморье-1", "Приморье-2" позволяет сформировать кратчайшие пути развития доставки грузов из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края.

Метки: зерновой терминал

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