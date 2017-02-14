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В мире

13 февраля 2017, 16:30
Сразу три государства ООН потребовали срочный созыв Совета Безопасности

Сразу три государства ООН потребовали срочный созыв Совета Безопасности

О существовании у КНДР ядерного оружия миру стало известно в 2006 году

США, Южная Корея и Япония потребовали экстренного созыва Совета Безопасности ООН после успешных испытаний баллистической ракеты со стороны КНДР, сообщает ЕНВ.

Как говорится в заявлении представителя миссии США в ООН, опубликованном в The Business Standart, "Соединённые Штаты, наряду с Японией и Республикой Кореей, запросили проведения срочных консультаций по вопросу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля". В связи с тем, что в данный момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в США с официальным визитом, правительство Японии начало готовиться к самым неожиданным вариантам развития событий. Действия Пхеньяна получили осуждение и со стороны Сеула, где пообещали отвечать на агрессию соразмерным способом. Как сообщает агентство Reuters, возможно именно сегодня состоится экстренное совещание Совбеза.

Напомним, что вчера, 12 февраля 2017 года, КНДР провела удачные, по её словам, испытания ракеты "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"), на которых присутствовал лично Ким Чен Ын. Ракета была запущена с авиабазы, располагающейся на западе страны, в провинции Пхенан-Пукто. Однако, по данным правительства Южной Кореи, ракета пролетела 500 метров и упала в Японском море, не достигнув территориальных вод Японии. В ответ на это в Северной Корее утверждают, что проверялась не дальность полёта ракеты, а её способность нести ядерный заряд и способность уклонения от перехвата. Ранее Генеральный секретарь НАТО убеждал правительство Северной Кореи отказаться от их ядерной программы.

О существовании у КНДР ядерного оружия миру стало известно в 2006 году, когда было проведено первое успешное испытание ядерной бомбы. Следующие за ним попытки создания ядерного оружия неоднократно встречали резкое осуждение со стороны многих государств. Несмотря на столь активное стремление северных корейцев вывести свою страну в ранг великих ядерных держав, пока что их разработки весьма далеки от желаемого результата.

Жители Дальнего востока, граничащего с КНДР, практически единодушно показали незаинтересованность в вопросе ядерного вооружения соседа. Так, по данным Центра социальных инноваций "Чёрный куб", только 19% населения считают что ядерная программа Пхеньяна создаёт угрозу безопасности России, Остальные считают что для нас она не опасна и угрожает в основном только США, Японии и Южной Корее – основным врагам КНДР. Данная статистика говорит о том, что жители Дальнего Востока России не считают КНДР серьёзной угрозой.

Метки: Северная Корея

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