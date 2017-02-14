Северные провинции Китая свяжут с Германией

Правительство китайской провинции Цзипинь выразило готовность открыть новый железнодорожный маршрут, связывающий Чаньчунь (центр провинции, - прим. ред.), Хуньчунь и немецкий город Шварцхайд. Данный рейс будет связывать Китай со многими странами и городами, так как протяжённость данного пути составляет 10200 км. Это не только улучшит товарооборот Китая и Европы, но и поможет местной экономике китайской провинции, а также позволит использовать данный транспортный коридор для улучшения товарооборота Китая и России, сообщает ЕНВ.

Как заявляют в железнодорожном управлении карантинной проверки, город Хуньчунь готов стать новым железнодорожным торговым узлом. За прошедший год через Хуньчунь прошло в 200 раз больше грузов, чем в 2000 году. В связи с расширением объёмов торговли между китайскими пограничными регионами и РФ, между правительствами двух стран начали совместный поиск упрощения процедур проверок и таможенных оформлений, что должно помочь ускорить пропускную способность.

Как сказал заведующий отделом Управленческого комитета Чанчуньской беспошлинной зоны Синлун господин Юй Хайцзюнь "Данные меры наиболее выгодны для стимулирования пассажирской и грузовой логистики… В результате ожидается вывоз большого количества китайских товаров через Хуньчунь в зарубежные города".

Напомним, что с 2015 года провинцию Цзилинь с Европой связывает железнодорожная магистраль, которая считается важным носителем торгово-экономических обменов и сотрудничества между Китаем и странами, через который этот путь пролегает. Хуньчунь – ближайший крупный китайский город к Приморью, а значит, что между Приморским краем и странами Европы появится возможность установления экономических и иных взаимоотношений посредством нового железнодорожного маршрута.