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Китай

13 февраля 2017, 14:00
Северные провинции Китая свяжут с Германией

Северные провинции Китая свяжут с Германией

Повышение пропускной способности КПП города Хуньчунь стимулирует торговые связи между Россией, Китаем и странами Европы

Правительство китайской провинции Цзипинь выразило готовность открыть новый железнодорожный маршрут, связывающий Чаньчунь (центр провинции, - прим. ред.), Хуньчунь и немецкий город Шварцхайд. Данный рейс будет связывать Китай со многими странами и городами, так как протяжённость данного пути составляет 10200 км. Это не только улучшит товарооборот Китая и Европы, но и поможет местной экономике китайской провинции, а также позволит использовать данный транспортный коридор для улучшения товарооборота Китая и России, сообщает ЕНВ.

Как заявляют в железнодорожном управлении карантинной проверки, город Хуньчунь готов стать новым железнодорожным торговым узлом. За прошедший год через Хуньчунь прошло в 200 раз больше грузов, чем в 2000 году. В связи с расширением объёмов торговли между китайскими пограничными регионами и РФ, между правительствами двух стран начали совместный поиск упрощения процедур проверок и таможенных оформлений, что должно помочь ускорить пропускную способность. 

Как сказал заведующий отделом Управленческого комитета Чанчуньской беспошлинной зоны Синлун господин Юй Хайцзюнь "Данные меры наиболее выгодны для стимулирования пассажирской и грузовой логистики… В результате ожидается вывоз большого количества китайских товаров через Хуньчунь в зарубежные города".

Напомним, что с 2015 года провинцию Цзилинь с Европой связывает железнодорожная магистраль, которая считается важным носителем торгово-экономических обменов и сотрудничества между Китаем и странами, через который этот путь пролегает. Хуньчунь – ближайший крупный китайский город к Приморью, а значит, что между Приморским краем и странами Европы появится возможность установления экономических и иных взаимоотношений посредством нового железнодорожного маршрута. 

Метки: Хуньчунь

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