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Общество

13 февраля 2017, 13:30
Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в мошенничестве

Полиция задержала жителя Владивостока подозреваемого в мошенничестве

Задержанный причастен к 14 аналогичным преступлениям

Сотрудники полиции задержали жителя Владивостока, подозреваемого в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере. В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку обратился житель Московской области. Мужчина сообщил о хищении у него денежных средств. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму, превышающую  3 млн. рублей, сообщает ЕНВ со сылкой на пресс-службу УМВД края.

Установлено, что потерпевший нашел в сети  Интернет объявление компании, занимающейся доставкой автомашин из республики Корея. Предварительно созвонившись с продавцом, мужчина прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей. Встретившись, они подписали договор купли-продажи. Проехав к месту стоянки автомобилей, после внесения покупателем оплаты, злоумышленник предложил ему выйти из автомобиля и осмотреть купленный товар. Позже под надуманным предлогом мужчина вернулся в машину, после чего скрылся, похитив денежные средства. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили личность и задержали 29-летнего жителя Владивостока.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

У сотрудников полиции есть все основания полагать, что задержанный причастен к 14 аналогичным преступлениям.

Метки: мошеничество

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