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В мире

13 февраля 2017, 13:10
Северная Корея произвела пуск баллистическое ракеты

Северная Корея произвела пуск баллистическое ракеты

В Госдуме считают недопустимым запуск ракет КНДР

Северная Корея в воскресенье в 7:55 по северокорейскому времени (1:55 мск) произвела пуск баллистическое ракеты с военной авиабазы в западной провинции Пхёкан-Пукто. По сообщениям южнокорейских военных, ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море. В Японии уточняют, что зона падения находится в 350 километрах от побережья Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Тип запущенной ракеты достоверно не известен. Предположительно это могла быть ракета малого радиуса действия типа "Нодон" или среднего радиуса типа "Мусудан".

Депутаты Государственной Думы РФ выражают обеспокоенность новым пуском баллистической ракеты Северной Кореей.

Так, комментируя ситуацию, член Комитета палаты по обороне Юрий Швыткин отметил, что действия КНДР идут вразрез со здравым смыслом.

"Однозначно мы выражаем обеспокоенность в связи с произошедшим событием. Запуск ракеты не идет на пользу никаким государствам, а ставит опять под сомнение принципы ядерного разоружения, принципы мирного сосуществования.", — цитирует его РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что запуск северокорейской ракеты направлен на эскалацию напряжённости. Швыткин подчеркнул, что "это недопустимо".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в свою очередь напомнил, что Россия всегда выступала за нераспространение ядерного оружия. Депутат при этом отметил, что Северная Корея находится в условиях жёсткого противостояния и ищет способы защиты.

"КНДР поставлена в очень сложные условия, подвергается внешнему давлению, подвергается санкционному давлению, гораздо более жёсткому, чем РФ. То, что такого рода вещь крайне неприятная, мы могли убедиться в последние годы на себе", — сказал Новиков 

Метки: ракета, Северная Корея

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