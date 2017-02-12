Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

11 февраля 2017, 13:20
Уссурийская таможня задержала более 6 тонн креветок

Уссурийская таможня задержала более 6 тонн креветок

Перевозчику грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей

Должностные лица таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни пресекли незаконный вывоз с территории Российской Федерации креветок свежемороженых, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу теруправления.

В ходе проведения таможенного досмотра автотранспортных средств, следовавших в Китайскую Народную Республику, было обнаружено, что фактический вес перемещаемого товара не соответствует указанному в товаросопроводительных документах. Превышение составило более шести тонн.

Согласно статье 163 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), для убытия товаров с таможенной территории перевозчик обязан представить таможенному органу таможенную декларацию либо иной документ, допускающий их вывоз с таможенной территории, а также документы и сведения, предусмотренные статьей 159 ТК ТС. Данные сведения заявляются перевозчиком в товаротранспортной накладной и других документах, сопровождающих товары.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение недостоверных сведений о весе брутто товаров о весе брутто товаров), за которое предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Ведется расследование.

Метки: креветки, таможня

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Не менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 годуНе менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 году
10 февраля 2017, 20:10
В 7 из 12 городов края в единый день голосования население сформирует представительные органы
Почта Банк запускает специальную программу для получателей "дальневосточного гектара"Почта Банк запускает специальную программу для получателей "дальневосточного гектара"
07 февраля 2017, 12:30
Президент встретился с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
Сумма ущерба по преступлениям коррупционной направленности в Приморье составила более 1 млрд. рублейСумма ущерба по преступлениям коррупционной направленности в Приморье составила более 1 млрд. рублей
06 февраля 2017, 14:40
Прокуратура Приморского края выявила нарушения в области противодействия коррупции и законотворчества в 2016 году

Последние новости

Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопииИностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии
10 февраля 2017, 21:30
Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля
Получить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов РоссииПолучить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов России
10 февраля 2017, 19:50
Для помощи в реализации закона открыты многофункциональные центры
Проект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планированияПроект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планирования
10 февраля 2017, 15:20
Строительство терминала для перевалки зерна планируется на территории Хасанского района Приморского края

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+