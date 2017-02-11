Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии

Начиная с текущего месяца, все въезжающие на территорию КНР иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет, обязаны будут предоставлять свои биометрические данные. Об этом сообщает ЕНВ со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Так, Государственный Совет КНР постановил сохранять отпечатки пальцев и другую биометрическую информацию всех лиц, въезжающих на территорию страны. Исключение сделано для лиц с дипломатическими паспортами, а также для граждан определённых стран, с которыми у Китая введены взаимные преференции. Сегодня стартовал тестовый сбор отпечатков пальцев в аэропорту Шэньчженя, следующим шагом внедрения данной инновации будет введение обязательной процедуры сбора биометрических данных во всех аэропортах страны.

Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля, а также совершенствования контроля въезда/выезда. Китайские пограничники уверяют, что нововведение не создаст дополнительных сложностей для гостей Поднебесной. Как отмечает Министерство общественной безопасности КНР, подобные меры существуют во многих странах мира (к примеру, в США, Беларуси, Казахстане, Израиле и других странах). Неоднократно такую же меру предлагали ввести в России, но пока дело так и не сдвинулось с места. В МВД говорили, что снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих могут начать уже с 2017 года, но пока этого не произошло. Сейчас дактилоскопию проходят лишь трудовые мигранты.