Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

10 февраля 2017, 21:30
Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии

Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии

Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля

Начиная с текущего месяца, все въезжающие на территорию КНР иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет, обязаны будут предоставлять свои биометрические данные. Об этом сообщает ЕНВ со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Так, Государственный Совет КНР постановил сохранять отпечатки пальцев и другую биометрическую информацию всех лиц, въезжающих на территорию страны. Исключение сделано для лиц с дипломатическими паспортами, а также для граждан определённых стран, с которыми у Китая введены взаимные преференции. Сегодня стартовал тестовый сбор отпечатков пальцев в аэропорту Шэньчженя, следующим шагом внедрения данной инновации будет введение обязательной процедуры сбора биометрических данных во всех аэропортах страны.

Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля, а также совершенствования контроля въезда/выезда. Китайские пограничники уверяют, что нововведение не создаст дополнительных сложностей для гостей Поднебесной. Как отмечает Министерство общественной безопасности КНР, подобные меры существуют во многих странах мира (к примеру, в США, Беларуси, Казахстане, Израиле и других странах).  Неоднократно такую же меру предлагали ввести в России, но пока дело так и не сдвинулось с места. В МВД говорили, что снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих могут начать уже с 2017 года, но пока этого не произошло. Сейчас дактилоскопию проходят лишь трудовые мигранты.

Метки: миграционный контроль

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Губернатор Приморья и Генконсул КНР во Владивостоке договорились о сотрудничествеГубернатор Приморья и Генконсул КНР во Владивостоке договорились о сотрудничестве
09 февраля 2017, 18:00
В ходе встречи губернатор и китайский дипломат обсудили направления развития сотрудничества между Приморским краем и провинциями Китая
Китай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 годуКитай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 году
08 февраля 2017, 11:40
По оценкам специалистов, льготная политика создаст до 4,8 млн. вакансий в год
Китай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питанияКитай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питания
07 февраля 2017, 16:00
Китай стал новым направлением экспорта продуктов питания из России

Последние новости

Уссурийская таможня задержала более 6 тонн креветокУссурийская таможня задержала более 6 тонн креветок
сегодня, 13:20
Перевозчику грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей
Не менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 годуНе менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 году
вчера, 20:10
В 7 из 12 городов края в единый день голосования население сформирует представительные органы
Получить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов РоссииПолучить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов России
вчера, 19:50
Для помощи в реализации закона открыты многофункциональные центры

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+