Не менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 году

Избирательная кампания 2017 года в Приморском крае, главным образом, представлена выборами в местные городские думы Владивостока, Находки, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Большого Камня и ЗАТО Фокино. С тех пор, как в 2015 году депутаты Законодательного Собрания Приморья окончательно определились с моделью выборов глав городских округов и муниципальных районов, отменив в них прямые выборы, избирательные кампании в местные Думы стали определяющими в процессе формирования всей власти на местах. Думы городских округов и муниципальных образований стали единственными органами МСУ в данных видах муниципальных образований, которые непосредственно формируются населением путем прямых выборов, сообщает ЕНВ.

С другой стороны, реформа местного самоуправления в Приморском крае, несмотря на свой прогрессивный характер, не привела к изменению статуса и состава полномочий глав городов и муниципальных районов. Согласно выбранной модели, главы этих муниципальных образований теперь выбираются голосованием депутатов из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, формируемой на паритетных началах губернатором Приморского края и соответствующей Думой (города или района). Кандидат, избравшийся в результате данной процедуры, как и прежде, занимает два поста: главы администрации и главы муниципального образования.

"В строгом юридическом смысле после смены модели определения глав городов и муниципальных районов в их статусе ничего не изменилось, – подчеркивает доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ, кандидат политических наук, ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. – Во-первых, в результате реформы МСУ 2014-2015 гг. полномочия глав соответствующих муниципалитетов и, что самое главное, условия прекращения их нахождения в занимаемой должности не были изменены. Во-вторых, федеральный, соответственно, вслед за ним и краевой законодатель, не стали менять определяющие содержательные понятия: в законодательстве есть коннотации "глава муниципального образования" и "глава администрации муниципального образования", и на этом все. Там нет места таким понятиям, как "мэр", "сити-менеджер", "управляющий" и т.д. А это значит, что содержание статуса глав муниципалитетов верхнего уровня (городских округов и муниципальных районов, — прим. ред.), согласно законодательству, не изменилось", — пояснила эксперт.

Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев, напоминает, что за прошедшие два года в двух городах Приморского края прошли непрямые выборы двух глав городов через конкурсную комиссию: в Находке и Артеме."Их пример стал очень показательным с точки зрения определения содержания этой процедуры, — комментирует ситуацию руководитель политологического центра. – Во-первых, в Артемовском городском округе, главой стал выходец из команды прежнего мэра, а ныне депутата Государственной Думы Владимира Новикова, что свидетельствует о том, что модель способствует преемственности в управлении, что для муниципальных образований, на уровне которых решаются первостепенные для жителей хозяйственные проблемы, очень важно. Во-вторых, в Находкинском городском округе, после череды внутренних политических скандалов, администрация Приморского края, пользуясь предоставленными рычагами по формированию конкурсной комиссии, не смогла продвинуть на пост своего представителя. Я склонен рассматривать это так же в качестве позитивного фактора, потому как это говорит о том, что якобы установленная в законодательстве "вертикаль" региональной власти над местной, о чем говорили многие региональные эксперты, в том числе, в наших экспертных исследованиях, не работает там, где существует сразу несколько равных фаворитов, претендующих на власть. То есть, если местные элиты определенно и категорично решат вопрос о наделении полномочиями главы за кем-то, то губернатор будет вынужден с этим решением считаться", – полагает Юрий Коломейцев.

В декабре 2016 года Центр социальных инноваций "Чёрный куб" проводил исследование в области электоральной поддержки в крупнейших городах Приморья, где уже в этом пройдут местные думские выборы. Согласно опросам исследовательской организации, в городе Владивостоке поддерживающих "Единую Россию" — не более 31%, КПРФ – не более 15%, ЛДПР – не более 12%, СР – не более 9%, у оставшейся трети населения нет определенных партийных предпочтений. Это значит, что борьба за избирателя в городе, будет идти достаточно серьезная, при условии, что все парламентские партии, а не только "Единая Россия", на которую обычно переносят ответственность за низкую явку избирателей, будут работать над ее повышением в предвыборный период, прежде всего, своей активной избирательной кампанией.

В Находке, согласно исследованию, партию ЕР сегодня поддерживают не более 32%, ЛДПР – не более 11%, КПРФ – не более 7%, СР – не более 2,5%. Неопределившийся электорат – почти 50%. В Арсеньеве за ЕР сейчас на местных выборах готовы проголосовать не более 41%, КПРФ – не более 18%, за ЛДПР и СР – не более 5% (за каждую из партий).

Во всех трех городах (Владивостокском, Арсеньевском, Находкинском ГО) выборы будут проходить по смешанной избирательной системе, а это значит, что для достижения значимых результатов партиям необходимо выставлять лидеров общественного мнения в округах.

"Мы знаем, что помимо "Единой России", во Владивостоке таким ресурсом пусть и в ограниченном количестве округов обладают "коммунисты" и "эссеры", в Арсеньеве партия КПРФ, используя успешный опыт на выборах в ЗАКС, может увеличить свое представительство: сейчас среди 19 депутатов Думы Арсеньевского ГО только трое – "коммунисты", — отмечает Юрий Коломейцев. – Что касается Находки, то на сегодняшний день мы не видим реальных причин для того, чтобы прогнозировать какие-то существенные изменения. Да, в городе имеются серьезные внутриэлитные конфликты, но как показывают наши исследования, жители города устали от постоянного передела власти в муниципалитете, соответственно, отношение у большинства из них к выборам, скорее безразличное. И пока оппозиция в городе не начнет работать с этим электоратом – ровным счетом ничего не произойдет".

Кроме семи городов, выборы IV уровня, будут проходить в Думу Лазовского муниципального района. Эксперты прогнозируют, что данная избирательная кампания может стать плацдармом для появления новых финансово обеспеченных политиков. "Поскольку это единственная районная избирательная кампания в этом году, причем в прибрежном районе, входящем в границы свободного порта, то спрос на выдвижение со стороны различных групп будет существенным, – комментирует ситуацию Наталья Коломейцева. – Опыт проведения избирательных кампаний в крае показывает, что начинающие амбициозные политики идут в районы, а не в города, где уровень соперничества все же ниже".

Выборы в представительный орган будут проходить по мажоритарной системе. Как отмечает председатель ТИК Лазовского района Наталья Садовая, кандидат сможет выдвинуться по любому из округов без процедуры сбора подписей, поскольку относительно низкая численность проживающего в них населения укладывается в нормы краевого законодательства.

В 2017 году жители двух районных центров изберут главу. В единый день голосования пройдут очередные выборы главы Чугуевского сельского поселения, а уже в 12 марта состоятся досрочные выборы главы Яковлевского сельского поселения. Кроме того, некоторых глав СП изберут также в Спасском, Кавалеровском, Пожарском, Тернейском, Красноармеском районах края. Депутатов муниципальных комитетов изберут в единый день голосования только в двух сельских поселениях Приморья – в Кавалеровском и Шкотовском муниципальных районах соответственно.

Напомним, что основные муниципальные выборы в районах Приморья прошли в 2015 году, следовательно, фокус регионального общественного внимания будет направлен, в первую очередь, на думские кампании в крупных городах Приморья.