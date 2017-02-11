Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

10 февраля 2017, 19:50
Получить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов России

Получить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов России

Для помощи в реализации закона открыты многофункциональные центры

17 860 заявлений на регистрацию для получения дальневосточного гектара поступило со всей России с начала реализации закона в крае. Среди всех регионов ДВО Приморье занимает первое место по количеству поданых заявок, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил о том, что необходимо проводить комплекс мер, направленных на поддержку и правильную реализацию закона, чтобы люди не разочаровались от получения "дальневосточной земли".

И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов рассказал корреспондентам о статисте подаваемых заявлений на получение гектара.

"К примеру, если в октябре поступило всего 1 270 заявлений, то уже в январе их количество увеличилось до 4 500. А с 1 по 8 февраля их поступило уже 7 195. Социологические опросы, проведенные Минвостокразвития, показали, что всего в Приморский край может поступить около 800 тысяч заявлений граждан, желающих получить бесплатный гектар", – отметил он.

В связи с географическим расположением земель, в частности, их близости к административному центру края заявители чаще всего выбирают отдельные такие районы, как Надеждинский, Хасанский и Шкотовский. "Согласно статистике, на территории Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов приходится около 25-30% заявлений от общего числа, поступивших в край. Примерно 30% заявлений касаются Хасанского района", – рассказал Илья Терехов.

Сейчас специалисты выявляют и устраняют ошибки, связанные с практической реализацией закона о "Дальневосточном гектаре". Так, Илья Терехов сообщил журналистам, что идет работа с устранением "серых зон" на карте, не подпадающих под реализацию закона, но на которые подали заявления граждане. Помимо этого, в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток", через которую подаются большинство заявок на регистрацию, также есть свои недочеты. Ошибки в функционировании информационной системы мешают работе уполномоченных органов.

Многие проблемы с реализацией закона уже решены. "По вашему поручению были приняты меры по сокращению количества отказов. Помогаем гражданам корректировать границы земельных участков, если это необходимо. В ноябре их было 46%, в январе этот показатель снизился до 13%", – доложил директор департамента Владимиру Миклушевскому.

Для помощи в реализации закона открыты многофункциональные центры, в частности, Центр по работе с получателями дальневосточного гектара.

Губернатор края сообщил, что сбои в системах не должны негативно отражаться на людях, желающих быть владельцами дальневосточной земли.

"Этот закон – революционный шаг. Надо сделать все, чтобы люди не были им разочарованы. Даже если у гражданина возникают сложности с выбором участка, требуется перерисовать гектар в другом месте, помощь ему должна быть оказана в обязательном порядке. Мы ведь для этого и штат земельщиков увеличили. Понимаю, что сбои могут быть и даже скорее неизбежны, поскольку в сфере земельных отношений у нас самое непроработанное законодательство, но с этим надо постепенно бороться", – сообщил Владимир Миклушевский.

Особое внимание будет уделяться гражданам, которые только подали заявки или уже получают свою землю. "Уверен, что в Приморье поедет больше всего людей, поскольку у нас лучшие климатические и природные условия. Но цели использования земли у всех разные, необходимо предусмотреть меры поддержки для каждой из категорий – координировать эту работу я поручил департаменту экономики и развития предпринимательства. Не должно быть позиции “понаехали” в отношении получателей гектара", – подытожил глава региона.

Метки: дальневосточный гектар

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Проект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планированияПроект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планирования
вчера, 15:20
Строительство терминала для перевалки зерна планируется на территории Хасанского района Приморского края
Владивостокская таможня напомнила о предварительном информировании на морском транспортеВладивостокская таможня напомнила о предварительном информировании на морском транспорте
вчера, 14:30
На территории СПВ введение предварительного информирования о товарах за три месяца позволило сократить среднее время нахождения контейнера
РЖД и Министерство здравоохранения Японии создадут совместный проект на Дальнем ВостокеРЖД и Министерство здравоохранения Японии создадут совместный проект на Дальнем Востоке
вчера, 13:50
Стороны договорились о создании российско-японского центра превентивной медицины и диагностики

Последние новости

Уссурийская таможня задержала более 6 тонн креветокУссурийская таможня задержала более 6 тонн креветок
сегодня, 13:20
Перевозчику грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей
Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопииИностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии
вчера, 21:30
Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля
Не менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 годуНе менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 году
вчера, 20:10
В 7 из 12 городов края в единый день голосования население сформирует представительные органы

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+