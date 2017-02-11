Получить дальневосточный гектар хотят почти 18 тысяч желающих со всех регионов России

17 860 заявлений на регистрацию для получения дальневосточного гектара поступило со всей России с начала реализации закона в крае. Среди всех регионов ДВО Приморье занимает первое место по количеству поданых заявок, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил о том, что необходимо проводить комплекс мер, направленных на поддержку и правильную реализацию закона, чтобы люди не разочаровались от получения "дальневосточной земли".



И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов рассказал корреспондентам о статисте подаваемых заявлений на получение гектара.



"К примеру, если в октябре поступило всего 1 270 заявлений, то уже в январе их количество увеличилось до 4 500. А с 1 по 8 февраля их поступило уже 7 195. Социологические опросы, проведенные Минвостокразвития, показали, что всего в Приморский край может поступить около 800 тысяч заявлений граждан, желающих получить бесплатный гектар", – отметил он.



В связи с географическим расположением земель, в частности, их близости к административному центру края заявители чаще всего выбирают отдельные такие районы, как Надеждинский, Хасанский и Шкотовский. "Согласно статистике, на территории Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов приходится около 25-30% заявлений от общего числа, поступивших в край. Примерно 30% заявлений касаются Хасанского района", – рассказал Илья Терехов.



Сейчас специалисты выявляют и устраняют ошибки, связанные с практической реализацией закона о "Дальневосточном гектаре". Так, Илья Терехов сообщил журналистам, что идет работа с устранением "серых зон" на карте, не подпадающих под реализацию закона, но на которые подали заявления граждане. Помимо этого, в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток", через которую подаются большинство заявок на регистрацию, также есть свои недочеты. Ошибки в функционировании информационной системы мешают работе уполномоченных органов.



Многие проблемы с реализацией закона уже решены. "По вашему поручению были приняты меры по сокращению количества отказов. Помогаем гражданам корректировать границы земельных участков, если это необходимо. В ноябре их было 46%, в январе этот показатель снизился до 13%", – доложил директор департамента Владимиру Миклушевскому.



Для помощи в реализации закона открыты многофункциональные центры, в частности, Центр по работе с получателями дальневосточного гектара.



Губернатор края сообщил, что сбои в системах не должны негативно отражаться на людях, желающих быть владельцами дальневосточной земли.



"Этот закон – революционный шаг. Надо сделать все, чтобы люди не были им разочарованы. Даже если у гражданина возникают сложности с выбором участка, требуется перерисовать гектар в другом месте, помощь ему должна быть оказана в обязательном порядке. Мы ведь для этого и штат земельщиков увеличили. Понимаю, что сбои могут быть и даже скорее неизбежны, поскольку в сфере земельных отношений у нас самое непроработанное законодательство, но с этим надо постепенно бороться", – сообщил Владимир Миклушевский.



Особое внимание будет уделяться гражданам, которые только подали заявки или уже получают свою землю. "Уверен, что в Приморье поедет больше всего людей, поскольку у нас лучшие климатические и природные условия. Но цели использования земли у всех разные, необходимо предусмотреть меры поддержки для каждой из категорий – координировать эту работу я поручил департаменту экономики и развития предпринимательства. Не должно быть позиции “понаехали” в отношении получателей гектара", – подытожил глава региона.