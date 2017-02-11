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Экономика

10 февраля 2017, 15:20
Проект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планирования

Проект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планирования

Строительство терминала для перевалки зерна планируется на территории Хасанского района Приморского края

Проект создания специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино (Приморский край) включен в схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Строительство терминала для перевалки зерна мощностью 10 млн тонн в год планируется на территории Хасанского района Приморского края. Мощность первого пускового комплекса составит 3,5 млн тонн.

Создаваемый терминал будет ориентирован на перевалку российского зерна, а также транзитных грузов сельхозпроизводителей северных провинций Китая.

Реализация проекта будет способствовать развитию транспортно-транзитного потенциала страны и увеличению товарооборота между Российской Федерацией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

2 сентября 2016 года ФГУП "Росморпорт" и АО "Объединенная зерновая компания" на площадке Восточного экономического форума в присутствии заместителя Министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора Олерского подписали соглашение о взаимодействии по реализации указанного проекта на период проектирования.

В настоящее время АО "Объединенная зерновая компания" осуществляет разработку проектной документации по объектам терминала.

Схема территориального планирования – основополагающий документ, обеспечивающий устойчивое развитие и повышение инвестиционной привлекательности территории субъекта Российской Федерации. Внесение сведений о специализированном зерновом терминале позволит создать условия для расширения морского порта Зарубино и включения в его границы земельных участков, предназначенных для строительства терминала, тем самым увеличив его пропускную способность.

Проект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планирования субъекта России

Метки: ВЭФ, Росморпорт

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