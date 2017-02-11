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Экономика

10 февраля 2017, 14:30
Владивостокская таможня напомнила о предварительном информировании на морском транспорте

Владивостокская таможня напомнила о предварительном информировании на морском транспорте

На территории СПВ введение предварительного информирования о товарах за три месяца позволило сократить среднее время нахождения контейнера

1 октября 2016 года в соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" на территории свободного порта Владивосток введено обязательное предварительное информирование о товарах, прибывающих морским транспортом. Данная технология уже успела себя положительно зарекомендовать в мировой таможенной практике, в связи с чем рекомендована Всемирной таможенной организацией для ускорения и качества таможенного контроля, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Суть технологии сводится к представлению документов и сведений в таможенный орган в электронном виде до фактического прибытия товаров. Что в свою очередь, дает таможенным органам дополнительное время для таможенного контроля и позволяет выполнить значительную часть таможенных операций до прибытия товаров. В противном случае товары сначала дожидаются заявления их таможенному органу, и только потом определяется необходимость и формы проведения таможенного контроля и других таможенных операций. Очевидно, что такое ожидание негативно отражается на сроках выпуска товаров и в целом затягивает нахождение товаров в морских портах. Более того, учитывая, что значительная часть товаров попросту не нуждаются в проведении отдельных форм таможенного контроля, предварительные решения по таким товарам в большинстве случаев могут быть приняты на основании предоставленной предварительной информации. После прибытия судна и подтверждения достоверности заявленных сведений, таможенному органу останется лишь формализовать ранее принятые решения. В итоге, сроки совершения таможенных операций по товарам, на которые в полном объеме предоставлена достоверная предварительная информация, сокращаются с 2 – 3 часов до нескольких минут.

На территории свободного порта Владивосток введение обязательного предварительного информирования о товарах, прибывающих морским транспортом, всего за три месяца позволило сократить среднее время нахождения контейнера с момента выгрузки до окончания государственного контроля с 6,5 до 5,5 суток. Также за такой короткий период практически вдвое сократилось среднее время совершения операций при выпуске товаров таможенными органами. На деле для добросовестных грузоперевозчиков и участников ВЭД, чьи товары своевременно и в полном объеме обеспечены предварительной информацией, данные цифры существенно ниже средних.

Положительно на работу порта также сказался переход отдельных подразделений таможни на круглосуточный режим работы. С 1 октября 2016 года таможенными постами оформлено порядка 664 морских транспортных средств. Из них 120 оформлено в ночное время, что позволило избежать простоя судна в ожидании завершения таможенных операций.

Более того, избежать нежелательного непроизводственного простоя позволяют существующие технологические схемы пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных морских пунктов пропуска свободного порта Владивосток. В частности, положения пунктов 8.1. и 8.2. схем допускают возможность начала грузовых операций непосредственно после швартовки судна к причалу, без ожидания совершения в отношении судна и товаров таможенных операций. Несмотря на достаточно простой механизм реализации таких упрощений, таможенным постом Морской порт Владивосток не зафиксировано ни одного заявления на применение данного порядка. Морские перевозчики предпочитают действовать по старинке – не начинать выгрузку судна до тех пор, пока не будут завершены таможенные операции по прибытию транспортного средства.

Владивостоксая таможня обращает внимание грузоперевозчиков и участников ВЭД, что при перевозке товаров водным транспортом предварительная информация может быть представлена как перевозчиком или лицом, действующим от его имени, так и (или) иным заинтересованным лицом, имеющим право распоряжаться товарами. За непредставление или несвоевременное представление, равно как и представление в неполном объеме или в искаженном виде предварительной информации предусмотрена ответственность, установленная ст. 19.7 КоАП РФ.

Метки: Свободный порт Владивосток, таможня

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