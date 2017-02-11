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Экономика

10 февраля 2017, 13:50
РЖД и Министерство здравоохранения Японии создадут совместный проект на Дальнем Востоке

РЖД и Министерство здравоохранения Японии создадут совместный проект на Дальнем Востоке

Стороны договорились о создании российско-японского центра превентивной медицины и диагностики

ОАО "РЖД" и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии начинают совместный проект на Дальнем Востоке. Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров провел рабочую встречу с заместителем Министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кадзуо Футагава, сообщает ЕНВ.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению перспектив проекта создания российско-японского центра превентивной медицины и диагностики на базе Дорожной клинической больницы ОАО "РЖД" в Хабаровске.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и выразили заинтересованность в совместных проектах в данном направлении.

"Считаю наше взаимодействие очень важным. Мы готовы предложить японским партнерам солидную инфраструктурную, клиническую и клиентскую базу для создания совместных медицинских проектов в России, а также уникальные компетенции в сфере транспортной и производственной медицины", – отметил Олег Белозёров.

Напомним, что в декабре 2016 года ОАО "РЖД" и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заключили меморандум о сотрудничестве в области медицины и здравоохранения.

Метки: медицина

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