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Стиль жизни

10 февраля 2017, 11:50
Танцевальное мероприятие Level up пройдёт 5 марта во Владивостоке

Танцевальное мероприятие Level up пройдёт 5 марта во Владивостоке

В программе мероприятия будут танцевальные битвы по таким направлениям как dance hall, hip-hop и break dance

Серия соревнований level up направлена на поднятие уровня начинающих танцоров Дальнего Востока, которая проводится раз в 2-3 месяца уже на протяжении почти 2 лет, сообщает ЕНВ.

Организаторами мероприятия являются руководители и активисты студии современного танца Forma, в которой и проводились предыдущие соревнования, однако один из главных инициаторов мероприятия Панишев Артур, в связи с открытием собственной студии, объявил, что грядущее танцевальное мероприятие пройдет в студии современного танца pro dance project по адресу ул. Толстого 32а.

В программе мероприятия будут танцевальные битвы по таким направлениям как dance hall, hip-hop и break dance, также каждая номинация будет делиться на начинающих и продолжающих танцоров.

Изначально идеей данного мероприятия было поднятие уровня танцоров при помощи танцевального баттла между начинающим и продолжающим или же профессиональным танцором, однако теперь для новичков выделены отдельные номинации.

Это мероприятие собирает большое количество как участников, так и зрителей, среди которых представители молодежи, друзья и родители участников, а также и просто заинтересовавшиеся граждане.

"Я стараюсь участвовать на каждой тусовке, здесь можно показать себя и пообщаться с другими танцорами. Атмосфера здесь хорошая и уровень проведения как всегда на высоте. Я думаю, level up очень важен и полезен для танцоров Дальнего Востока, особенно новичков", - делится своими мыслями участник и победитель многих level up баттлов Вадим Майков.

5 марта level up пройдет в студии танца pro dance project по адресу: Толстого 32а (торговый центр "Велес"), 3-й этаж, зал №5.

Регистрация для участников начинается в 13.00, начало мероприятия в 14.00.

Метки: break dance, dance hall, hip-hop

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