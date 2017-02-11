Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

10 февраля 2017, 11:30
Задержан заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю Илья Шамратов

Задержан заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю Илья Шамратов

По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

Заместителем Председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Хабаровск), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Указанные обстоятельства стали очевидными в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина по п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве), а также из материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Приморскому краю.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

В настоящее время Шамратов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно с этим проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие намерено во взаимодействии с УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю проверить причастность Шамратова к аналогичным преступлениям, а также установить возможных его соучастников. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Метки: взятка, злоупотребление, полицейский, посредничество

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Госдуме поддержали идею о запрете распространения алкогольных энергетиковВ Госдуме поддержали идею о запрете распространения алкогольных энергетиков
09 февраля 2017, 20:20
В скором времени Госдума проведет заседание о смертности от алкоголя, в том числе, и среди детей и подростков.
ОНФ в Приморье борется с некачественными теплотрассамиОНФ в Приморье борется с некачественными теплотрассами
09 февраля 2017, 17:20
Это может создать угрозу безопасности детей и взрослых
Подвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во ВладивостокеПодвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во Владивостоке
09 февраля 2017, 14:30
Перед памятником для церемонии были построен личный состав экипажей боевых кораблей ТОФ

Последние новости

Уссурийская таможня задержала более 6 тонн креветокУссурийская таможня задержала более 6 тонн креветок
сегодня, 13:20
Перевозчику грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей
Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопииИностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии
вчера, 21:30
Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля
Не менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 годуНе менее двадцати избирательных кампаний пройдут в Приморье в 2017 году
вчера, 20:10
В 7 из 12 городов края в единый день голосования население сформирует представительные органы

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+