Задержан заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю Илья Шамратов

Заместителем Председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Хабаровск), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Указанные обстоятельства стали очевидными в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина по п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве), а также из материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Приморскому краю.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

В настоящее время Шамратов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно с этим проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие намерено во взаимодействии с УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю проверить причастность Шамратова к аналогичным преступлениям, а также установить возможных его соучастников. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.