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Экономика

09 февраля 2017, 20:30
Резиденты-застройщики Свободного порта Владивосток возводят объекты на отведенных им территориях

Резиденты-застройщики Свободного порта Владивосток возводят объекты на отведенных им территориях

В течение пяти лет в городе появятся еще две гостиницы

В течение ближайших пяти лет в Приморье будут построены пять комплексов для жилья, две гостиницы и примерно десять производств по различным профилям. В связи с этим большая часть проектов резидентов Свободного порта Владивосток относится в первую очередь к строительной отрасли, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На заседании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток, недавно проходившего с участием резидентов, было отмечено, что в сфере строительства задействовано 20 проектов.  Новые резиденты в течение нескольких лет будут строить детские развлекательные площадки, жилые комплексы, гостиницы и места массового отдыха. Как отмечают эксперты, в ближайшее время в Приморском крае будет переворот в строительной сфере.

Например, резидент ООО "Каштановая" к 2020 году возведет площадку эконом-класса под названием "Морской". В плане компании отмечено, что это будут шесть 25-этажных домов, парковка с шести уровнями, а также спортивно-игровые площадки.

К 2022 в районе Первая речка появятся 25-этажные дома, многоярусные парковки. Это будет жилой комплекс "Арсеньев". Резидент СПВ ООО "Ренессанс Актив" к 2019 году построит три 25-этажных дома эконом-класса в районе улицы Третьей г. Владивостока.

Уже к 2017 году резидент ООО "Строй-Механизация" должен ввести в эксплуатацию многоэтажный жилой комплекс "Премьера", расположенный по улице Махалина, 6. Резидент ООО "ХаллаРус" намерен сдать в 2019 году малоэтажный район по улице Двенадцатая, 8.

Помимо прочего, в течение пяти лет в городе появятся еще две гостиницы. Это будут проекты резидентов ООО "АБ Девелопмент" и ООО "Элит-Недвижимость".

Из всего перечисленного следует, что самый востребованный товар на рынке Приморского края в ближайшие годы будут стройматериалы. Бизнес реагирует на все изменения в других сферах жизни. Через год компания "СтройДом" резидента СПВ откроет производство строительных материалов: опалубочных систем, строительных конструкций, стекла, обожжённой глины, цемента, абразивных изделий, кирпича, черепицы, плит из керамики. Компания ООО "Кристаллстроймонолит" будет производить формовую продукцию тротуарную плитку, дорожный бордюр, кирпичи и различные бетонные изделия. Первые товары выйдут в продажу в конце 2018 - начале 2019 года.

В 2017 году компания ООО "Вензель" будет выпускать на рынок изделия из древесины, МДФ, шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, деревянной мебели и паркета. ООО "Метрик" готовит к выпуску бетонные строительные материалы, а ООО "СП-строй" будет выпускать сэндвич-панели для малоэтажных самовозводимых зданий.

Пиломатериалы на рынок будет поставлять ООО "Стивидорная компания "Славянский лесной материал", а ООО "Примстроитель" откроет завод по производству металлических изделий.

Помимо этого, в Приморском крае будет наблюдаться рост индивидуального жилищного строительства в связи с законом о "дальневосточном гектаре". С начала февраля получить участок земли может любой житель.

В 2016 году около 500 тысяч квадратных метров жилья введены для пользования граждан. 40% - индивидуальные постройки. "Девять проектов резидентов СПВ уже реализованы, многие в стадии строительства. Режим Свободного порта Владивосток в прошлом году был распространен на морские гавани еще четырех регионов Дальнего Востока. Но наиболее активно закон реализуется в Приморье. Пример тому – все 42 предложенных к рассмотрению заявки инвесторы планируют реализовать у нас в крае. На сегодняшний день мы ожидаем от проектов ТОР и СПВ создание 21 тысячи новых рабочих мест, это очень важно для развития региона", – прокомментировал эту ситуацию Владимир Миклушевский.

Метки: недвижимость

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