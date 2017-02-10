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Стиль жизни

09 февраля 2017, 21:00
Приморье компенсирует издателям фильма "На районе" часть затрат

Приморье компенсирует издателям фильма "На районе" часть затрат

Компаниям кинопродакшена пообещали компенсировать 15% от затрат на производство фильмов

В администрации Приморского края сообщили, что впервые в истории страны часть затрат на съемку художественного фильма будет компенсировано из регионального бюджета. По специальной программе компания Mars Media получит средства, компенсирующие съемку ее фильма "На районе", сообщает ЕНВ.

Система рибейтов (получение кинокомпаниями средств из бюджета регионов, на территории которых произошли съемки фильма) вступила в силу в России с ноября 2016 года. Первый в списке инвесторов для кинокомпании Mars Media стал Приморский край. Представители администрации края заявляют, что таким образом представители Приморья привлекут на свою территорию как можно больше съемочных групп.

"Общий бюджет фильма "На районе" составил 65 млн. рублей. Половина этой суммы была потрачена во время съемок в приморском крае", - рассказал продюсер картины Рубен Дишдишян.

Компаниям кинопродакшена пообещали компенсировать 15% от затрат на производство фильмов. Еще до принятия системы рибейтов директор кинокомиссии Приморского края Игорь Соловьев заявлял, что в начале 2017 года край будет выплачивать компании порядка 5 млн. рублей кинокомпаниям, которые проводили съемки на его территории. Помимо прочего, будет компенсировано и проживание, переезд съемочной группы и т.д.

В 2018 году такую практику планируют перенять Астраханская и Калининградская области, которые собираются покрывать 20% расходов киногрупп.

"Точная сумма получения денежных средств компанией Mars Media пока не называется. Это будет точно известно только после проверки всех документов, финансовых отчетностей" - комментируют представители администрации.

Однако от такой денежной политики Приморский край планирует только выиграть. За счет рибейтов будет повышен доход края, по мнению экспертов. Съемочный процесс в регионе увеличит сферу услуг, обслуживание, в том числе рестораны, гостиницы и т.д.
"За время пребывания съемочной группы может быть создано до 70 дополнительных рабочих мест" - говорят в администрации.

В результате, в администрации Приморского края рассчитывают на каждый потраченный рубль привлечь пять дополнительных.

Во всем мире система рибейтов распространена в большом объеме. 20 штатов США работают по таким принципам, а также больше 30 стран мира. Регионы компенсируют съемку таких фильмов как минимум на 20-30%. Тем самым регионы привлекают кинокомпании, за счет чего улучшается инфраструктура и экономика региона. И как уже говорилось, фильмы, снятые в каком-либо регионе, привлекают туристов.

Метки: кино

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