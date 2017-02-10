В Госдуме поддержали идею о запрете распространения алкогольных энергетиков

Запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков во всех регионах России был поддержан заместителем комитета Государственной Думы по охране здоровья Николем Говориным. Идея данного проекта принадлежит депутатам Мосгордумы, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Энергетические напитки, конечно, опасны, особенно те энергетические напитки, которые содержат алкоголь. Основная опасность злоупотребления алкогольными энергетическими напитками заключается в сильной алкогольной зависимости, которую они вызывают. Причем зависимость возникает в несколько раз сильнее, чем при употреблении Обычных крепких напитков", — говорит Николай Говорин.

Заместитель комитета Государственной Думы по охране здоровья также отметил, что в ближайшее время будут приняты все меры по сокращению спроса на энергетические напитки и пропаганде против них. Также, он указал на то, что сейчас, в России каждый третий подросток бесплоден. На это влияет, прежде всего, раннее употребление спиртных напитков и курения.

Помимо прочего, в скором времени Госдума проведет заседание о смертности от алкоголя, в том числе, и среди детей и подростков.

"В последние годы на потребительском рынке РФ появилось большое количество тонизирующих напитков, безалкогольных и слабоалкогольных, в том числе. Содержание в них кофеина обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления. Это может негативно воздействовать на тех, кто страдает хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы. Наибольшее волнение вызывает здоровье детей и подростков", - заявляет в представительстве комитета Государственной думы по охране здоровья.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

"Ситуация складывается таким образом, что в ближайшее время мы можем получить целую череду судебных решений об отмене региональных законов о запрете "алкоэнергетиков". Для того чтобы снять проблемы, возникающие в субъектах РФ, необходимо конкретизировать положения 171-го Федерального закона. Мы предлагаем наделить региональные органы государственной власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи вводить полный запрет на продажу не только алкогольной продукции, но и отдельных видов алкогольной продукции (то есть "алкоэнергетиков"), а также устанавливать ограничения времени и мест розничной продажи как алкогольной продукции в целом, так и отдельных ее видов".

Председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

"Потребление алкогольной продукции приводит к значительному снижению средней продолжительности жизни и росту преждевременной смертности населения. Согласно официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, анализ наркологической ситуации показывает рост потребления отдельных видов алкогольной продукции (в частности, слабоалкогольных тонизирующих напитков) в основном за счет подростков".

Соответствующий запрос о запрете алкогольных энергетиков в начале января направил законодательный орган Магаданской области.

В Приморском крае законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним принят еще в сентябре 2014 года. Согласно закону, эту продукцию запрещается продавать в детских лагерях, школах, в спортивных комплексах, но на прилегающих к этим местам территориях запрет до этого времени не распространялся. Возможно, это будет осуществлено на федеральном уровне в этом году. Под запрет попали все виды энергетических напитков, в том числе и безалкогольных.

"Депутаты уточнили, что, в соответствии с национальным стандартом под безалкогольными тонизирующими напитками следует понимать безалкогольные напитки специального назначения, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека", - сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Напомним, что с 2014 года продажа энергетиков в Приморье осуществляется с маркировкой "Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и кормящим женщинам". Также, с сентября 2015 года запрет на алкогольные энергетические напитки был принят в четырех регионах Дальнего Востока: Еврейской автономной области, на Камчатке и на Чукотке, а также в Хабаровском крае. Теперь алкогольные энергетики будут под запретом и в Приморском крае.