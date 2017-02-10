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Китай

09 февраля 2017, 18:00
Губернатор Приморья и Генконсул КНР во Владивостоке договорились о сотрудничестве

Губернатор Приморья и Генконсул КНР во Владивостоке договорились о сотрудничестве

В ходе встречи губернатор и китайский дипломат обсудили направления развития сотрудничества между Приморским краем и провинциями Китая

В администрации Приморского края состоялась встреча главы региона Владимира Миклушевского и генерального консула КНР Янь Вэньбином. Губернатор Приморья поздравил господина Вэньбина с назначением, а также отметил важность того, что во Владивостоке открылось второе на Дальнем Востоке России Генеральное консульство, сообщает ЕНВ.

 Владимир Миклушевский подчеркнул, что это, возможно, станет сигналом для бизнесменов двух стран по расширению экономических связей. Губернатором Приморья были представлены уже ставшие известными проекты Свободного порта и ТОРов "Михайловская", "Надеждинская", "Большой Камень".

Также губернатором было отмечено стремление улучшить инвестиционную привлекательность региона для иностранных предпринимателей: "Для бизнесменов мы готовы создать все условия, чтобы их инвестиции были успешными. Так, сегодня в рамках проектного управления в крае ведётся работа по улучшению инвестиционного климата. Я лично возглавляю соответствующий штаб".

Китайский гость, в свою очередь, заверил губернатора в заинтересованности китайских бизнесменов в экономических проектах на территории Приморского края, в частности, он отметил интерес к проектам транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" со стороны инвесторов из КНР: "Наша сторона уделяет повышенное внимание этим проектам. Помимо строительства дорог важно также отрегулировать вопросы координации движения товаров, таможенные и пограничные процедуры. Считаем, если эта работа будет должным образом организована, мы добьёмся эффективного и плодотворного взаимодействия".

Сторонами также была отмечена необходимость в наращивании инвестиционного сотрудничества. В данный момент Китай находиться на третьем месте по уровню инвестиций в экономику края (после Японии и Южной Кореи). 

Метки: АПК

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