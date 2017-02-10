ОНФ в Приморье борется с некачественными теплотрассами

Отделение общероссийского народного фронта в Приморском крае озаботилось состоянием теплотрасс. Как было выявлено активистами организации, в нескольких десятках случаев теплотрассы работают с существенными повреждениями. Трубы теплотрасс были проверены во Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске, Партизанске и других населённых пунктах края, сообщает ЕНВ.

Проблемы в теплоизоляции трасс были выявлены на улице Спортивной во Владивостоке, на улице Индустриальной в посёлке Лазовый, на улицах Щорса и Савицкого в Партизанске, и это только несколько примеров, всего по краю несколько десятков трасс с выявленными нарушениями теплоизоляции и износом труб. Главная опасность такой ситуации в потере тепла, необходимого для нагрева воды. В результате потребители получают воду, температура которой не соответствует установленным нормам, тогда как перерасчёты проводятся не так часто, а значит население платит за некачественную услугу. Другая сторона проблемы, которую отметил член краевого штаба ОНФ Алексей Тимченко, состоит в торчащей стекловате, кусках проволоки и ржавой жести, что может создать угрозу безопасности детей и взрослых.

В таких условиях, утверждает господин Тимченко, вопрос снижения энерготарифов принимает характер риторического. "Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости снижения энерготарифов, которые в Приморском крае достаточно высоки и существенно бьют по карману даже многих семей со средним уровнем доходов, не говоря уже о малоимущих. Достичь снижения энерготарифов можно только за счёт снижения энергопотерь. В случае же когда в разгар зимы тепловые сети отдают существенную часть тепла не потребителям, а в окружающую среду, вопрос становится риторическим".

О том, что ситуация, когда тарифы в регионах отличаются в разы, неприемлема, многократно высказывался президент РФ Владимир Путин. По его словам, это не только создаёт неблагоприятные условия для населения, но и препятствует развитию предпринимательства в регионах. Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока. Для предприятий тарифы будут снижать постепенно, примерно в течении 2-3 лет.