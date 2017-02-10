Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

От первого лица

09 февраля 2017, 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Заседания посещают представители органов власти со всего края, губернатор, вице-губернаторы, краевые чиновники, депутаты Законодательного собрани

6 февраля началась процедура формирования второго состава Общественной палаты (ОП) Приморского края. Председатель нынешнего состава палаты, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета Виктор Ларин рассказал в интервью ЕНВ о становлении нового института гражданского общества.

Виктор Лаврентьевич, к сожалению, до сих пор далеко не все жители Приморья знают, что в крае почти 3 года работает структура, призванная эффективно обеспечивать "обратную связь" между обществом и властью. В 2014 году стать членом ОП хотели многие, а как будет сейчас?  

 Общественная палата пользуется уважением. То, что ее деятельности стремятся освещать средства массовой информации - это показатель. Три года назад наша организация мало кого интересовала. И я бы не сказал, что наблюдалась такая уж борьба за право войти в Общественную палату. Сейчас о нас знает в разы больше людей, которые интересуются ОП и постараются принять участие в формировании второго состава. Считаю, за 3 года палата заявила о себе, как об институте гражданского общества. Это главный результат.

А если говорить о более конкретных итогах?

 Нам удалось продвинуть процесс создания общественных палат в муниципальных образованиях на территории всего Приморского края. Сейчас более чем в половине городов и районов есть свои ОП, и мы взаимодействуем с ними. В муниципальных образованиях активизируются общественные организации – в частности, благодаря нашей работе.

Палата принимает участие в решении конкретных проблем, которые стоят перед обществом. Наши специалисты сыграли значительную роль в обеспечении приема здесь беженцев с Украины в 2015 году. Общественники, миграционная служба, муниципалы – сработали сообща на результат, нам удалось устроить тысячи человек. Вопрос точечной застройки. Намного меньше во Владивостоке стало объектов, которые строятся в нарушение правил и строительных норм. Пошли на убыль конфликты между застройщиками и населением. Допустим, Общественная палата принимала активное участие в остановке стройки на Бестужева, 40 – это самый известный пример. На пленарном заседании мы рассматривали, как будет строиться работа по патриотическому воспитанию в Приморье – это стратегический вопрос. Очень много внимания уделялось доступности медицинских услуг на территории Приморского края.

Наши заседания посещают представители органов власти со всего края, губернатор, вице-губернаторы, краевые чиновники, депутаты Законодательного собрания. Они понимают, насколько важно с нами сотрудничать.

Надо понимать, что мы только начали, и многому учились во время работы. Думаю, новый состав Общественной палаты будет, благодаря нашему опыту, успешно развиваться.

В конце марта мы подведем итоги на пленарном заседании. Приходите.

Почему считается, что в формировании вопросов повестки дня тон задает исполнительная власть региона?

Абсолютно не так, повестку дня формирует палата. На чем вы основываетесь, когда говорите об исполнительной власти?

Скажем, в СМИ сообщали: губернатор Владимир Миклушевский призвал членов ОП принять участие в разработке программы патриотического воспитания молодежи...

Скажите так Дмитрию Николаевичу Григоровичу, который вместе с Константином Семеновичем Сиденко очень много сделали для того, чтобы работа над такой программой началась. Вопрос этот они инициировали, а не чиновники. И власти от нас крепко досталось в части пробелов в воспитании патриотизма. Да, действительно,  губернатор поручил разработать программу патриотического воспитания. Ведь есть соответствующий указ президента. Другой вопрос, как это все разрабатывалось и какие принесло результаты.

Все вопросы...  90-95 процентов из тех, которые выносятся на пленарные заседания – инициатива не администрации края, а самой палаты. Не надо думать, что нами руководит "белый дом". Более того, мы постоянно задаем неудобные вопросы администрации Приморского края. Иначе – не было бы и смысла в существовании Общественной палаты. 

Чиновники вас боятся?

 А мы не ставим перед собой такой задачи. Зачем нужно, чтобы чиновники нас боялись? Мы не карающий орган. Бояться надо прокуратуры, суда. Мы хотели бы помогать в решении тех задач общества, которые власти не всегда эффективно решают. Вот в чем вопрос.

От внутренней политике к внешней. Виктор Лаврентьевич, в свете растущего значения связей Владивостока и соседних стран АТЭС, активизируется ли связи Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока с иностранными учеными?

Безусловно. Во-первых, мы давно и активно работаем в направлении международного сотрудничества. Во-вторых, у нас функционирует большой Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований. Раньше это был отдел, год назад он преобразован в центр. Мы увеличиваем количество направлений работы, укрепляем кадровый потенциал, силу этой структуры.

Надо сказать, что тема "поворота на Восток", она ведь не нова. В русле государственной политике работы началась еще с 2006-2007 года. В науке не бывает резких изменений, все нужно готовить плавно. Для того, чтобы международное сотрудничество получило реальное наполнение, нужны опыт, кадры, источники и связи с соседями.

Чем для нас важны отношения с китайскими, корейскими учеными? В исторический период территория Приморья была тесно связана с этими государствами. Археологические памятники, которые есть у нас, вполне коррелируют с аналогичными в Корее, Северо-Восточном Китае. Культуры здесь были близкие, или одни и те же. Так, Бохайское государство существовало на территории современных КНР, Кореи и Приморского края. А корабли из Краскино плавали в Японию тысячу лет тому назад.

Связи развиваются, а, тем временем, раскопки и исследования в Приморье продолжаются?

Этим институт занимается весь период своего существования, 45 лет. Но еще до основания института работал соответствующий отдел Академии наук. Раскопки в Приморье ведутся с середины 1950-х. Наращивается информационная база.

Делаются ли новые открытия?

Надо понимать, что в нашей науке, в истории, таких прорывов, как в физике и химии, просто не бывает. Новое знание рождается на основе накопленной информации, что делается порой десятилетиями. Сейчас мы заново переосмысливаем историю Дальнего Востока в советский период. Рассматриваем этот период под новыми углами зрения, издаем новые книги.

Что касается археологии – ведутся новые раскопки, находятся новые материалы, растет объем доступной информации. Все это дает в совокупности возможности анализировать, сопоставлять, обобщать. 

Метки: ДВО РАН, Общественная палата

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законовАндрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03 февраля 2017, 09:00
Депутат рассказал о выборах в 2017 году, о ситуации в Приморье и своих достижениях
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вераОльга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
30 января 2017, 15:00
Косметика из Приморья следует мировым трендам
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
27 января 2017, 13:30 1
Глава Владивостока (1999-2004) - о ситуации с действующим мэром, полномочиях, городском бюджете и насущных проблемах

Последние новости

Проект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планированияПроект создания зернового терминала в Зарубино включен в схему территориального планирования
сегодня, 15:20
Строительство терминала для перевалки зерна планируется на территории Хасанского района Приморского края
Владивостокская таможня напомнила о предварительном информировании на морском транспортеВладивостокская таможня напомнила о предварительном информировании на морском транспорте
сегодня, 14:30
На территории СПВ введение предварительного информирования о товарах за три месяца позволило сократить среднее время нахождения контейнера
Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 годуБолее 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году
сегодня, 14:10
Для посетителей проводятся тематические экскурсии

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+