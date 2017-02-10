Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

6 февраля началась процедура формирования второго состава Общественной палаты (ОП) Приморского края. Председатель нынешнего состава палаты, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета Виктор Ларин рассказал в интервью ЕНВ о становлении нового института гражданского общества.

Виктор Лаврентьевич, к сожалению, до сих пор далеко не все жители Приморья знают, что в крае почти 3 года работает структура, призванная эффективно обеспечивать "обратную связь" между обществом и властью. В 2014 году стать членом ОП хотели многие, а как будет сейчас?

Общественная палата пользуется уважением. То, что ее деятельности стремятся освещать средства массовой информации - это показатель. Три года назад наша организация мало кого интересовала. И я бы не сказал, что наблюдалась такая уж борьба за право войти в Общественную палату. Сейчас о нас знает в разы больше людей, которые интересуются ОП и постараются принять участие в формировании второго состава. Считаю, за 3 года палата заявила о себе, как об институте гражданского общества. Это главный результат.

А если говорить о более конкретных итогах?

Нам удалось продвинуть процесс создания общественных палат в муниципальных образованиях на территории всего Приморского края. Сейчас более чем в половине городов и районов есть свои ОП, и мы взаимодействуем с ними. В муниципальных образованиях активизируются общественные организации – в частности, благодаря нашей работе.

Палата принимает участие в решении конкретных проблем, которые стоят перед обществом. Наши специалисты сыграли значительную роль в обеспечении приема здесь беженцев с Украины в 2015 году. Общественники, миграционная служба, муниципалы – сработали сообща на результат, нам удалось устроить тысячи человек. Вопрос точечной застройки. Намного меньше во Владивостоке стало объектов, которые строятся в нарушение правил и строительных норм. Пошли на убыль конфликты между застройщиками и населением. Допустим, Общественная палата принимала активное участие в остановке стройки на Бестужева, 40 – это самый известный пример. На пленарном заседании мы рассматривали, как будет строиться работа по патриотическому воспитанию в Приморье – это стратегический вопрос. Очень много внимания уделялось доступности медицинских услуг на территории Приморского края.

Наши заседания посещают представители органов власти со всего края, губернатор, вице-губернаторы, краевые чиновники, депутаты Законодательного собрания. Они понимают, насколько важно с нами сотрудничать.

Надо понимать, что мы только начали, и многому учились во время работы. Думаю, новый состав Общественной палаты будет, благодаря нашему опыту, успешно развиваться.

В конце марта мы подведем итоги на пленарном заседании. Приходите.

Почему считается, что в формировании вопросов повестки дня тон задает исполнительная власть региона?

Абсолютно не так, повестку дня формирует палата. На чем вы основываетесь, когда говорите об исполнительной власти?

Скажем, в СМИ сообщали: губернатор Владимир Миклушевский призвал членов ОП принять участие в разработке программы патриотического воспитания молодежи...

Скажите так Дмитрию Николаевичу Григоровичу, который вместе с Константином Семеновичем Сиденко очень много сделали для того, чтобы работа над такой программой началась. Вопрос этот они инициировали, а не чиновники. И власти от нас крепко досталось в части пробелов в воспитании патриотизма. Да, действительно, губернатор поручил разработать программу патриотического воспитания. Ведь есть соответствующий указ президента. Другой вопрос, как это все разрабатывалось и какие принесло результаты.

Все вопросы... 90-95 процентов из тех, которые выносятся на пленарные заседания – инициатива не администрации края, а самой палаты. Не надо думать, что нами руководит "белый дом". Более того, мы постоянно задаем неудобные вопросы администрации Приморского края. Иначе – не было бы и смысла в существовании Общественной палаты.

Чиновники вас боятся?

А мы не ставим перед собой такой задачи. Зачем нужно, чтобы чиновники нас боялись? Мы не карающий орган. Бояться надо прокуратуры, суда. Мы хотели бы помогать в решении тех задач общества, которые власти не всегда эффективно решают. Вот в чем вопрос.

От внутренней политике к внешней. Виктор Лаврентьевич, в свете растущего значения связей Владивостока и соседних стран АТЭС, активизируется ли связи Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока с иностранными учеными?

Безусловно. Во-первых, мы давно и активно работаем в направлении международного сотрудничества. Во-вторых, у нас функционирует большой Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований. Раньше это был отдел, год назад он преобразован в центр. Мы увеличиваем количество направлений работы, укрепляем кадровый потенциал, силу этой структуры.

Надо сказать, что тема "поворота на Восток", она ведь не нова. В русле государственной политике работы началась еще с 2006-2007 года. В науке не бывает резких изменений, все нужно готовить плавно. Для того, чтобы международное сотрудничество получило реальное наполнение, нужны опыт, кадры, источники и связи с соседями.

Чем для нас важны отношения с китайскими, корейскими учеными? В исторический период территория Приморья была тесно связана с этими государствами. Археологические памятники, которые есть у нас, вполне коррелируют с аналогичными в Корее, Северо-Восточном Китае. Культуры здесь были близкие, или одни и те же. Так, Бохайское государство существовало на территории современных КНР, Кореи и Приморского края. А корабли из Краскино плавали в Японию тысячу лет тому назад.

Связи развиваются, а, тем временем, раскопки и исследования в Приморье продолжаются?

Этим институт занимается весь период своего существования, 45 лет. Но еще до основания института работал соответствующий отдел Академии наук. Раскопки в Приморье ведутся с середины 1950-х. Наращивается информационная база.

Делаются ли новые открытия?

Надо понимать, что в нашей науке, в истории, таких прорывов, как в физике и химии, просто не бывает. Новое знание рождается на основе накопленной информации, что делается порой десятилетиями. Сейчас мы заново переосмысливаем историю Дальнего Востока в советский период. Рассматриваем этот период под новыми углами зрения, издаем новые книги.

Что касается археологии – ведутся новые раскопки, находятся новые материалы, растет объем доступной информации. Все это дает в совокупности возможности анализировать, сопоставлять, обобщать.