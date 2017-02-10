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Общество

09 февраля 2017, 14:30
Подвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во Владивостоке
Подвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во Владивостоке
Подвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во Владивостоке
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Подвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во Владивостоке

Перед памятником для церемонии были построен личный состав экипажей боевых кораблей ТОФ

Сегодня на Морском кладбище Владивостока моряки Тихоокеанского флота и жители города почтили 113-ю годовщину со дня героического боя крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой в корейском порту Чемульпо, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Перед памятником для церемонии были построен личный состав экипажей боевых кораблей ТОФ, воспитанники морских патриотических клубов. Здесь же состоялся митинг с участием представителей командования Тихоокеанского флота, ветеранских и общественных организаций.

После окончания митинга к памятнику нижним чинам бронепалубного крейсера "Варяг" под звуки военного оркестра участники патриотической акции возложили цветы и провели минуту молчания.

Затем, военные моряки, курсанты и воспитанники детских патриотических клубов под Андреевскими флагами прошли торжественным маршем у мемориала.

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо в Порт-Артур, российские корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой. За час боя крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" произвели  несколько попаданий в корабли противника, нанеся ему потери, но и сами, получив тяжелые повреждения, не смогли продолжить бой. Корабли вернулись в порт Чемульпо. По приказу командира крейсера "Варяг" капитана 1 ранга В.Ф.Руднева "Кореец" был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.

После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них - скончались, и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.

Метки: ТОФ

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