Подвигу экипажей "Варяга" и "Корейца" посвятили патриотическую акцию во Владивостоке

Сегодня на Морском кладбище Владивостока моряки Тихоокеанского флота и жители города почтили 113-ю годовщину со дня героического боя крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой в корейском порту Чемульпо, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Перед памятником для церемонии были построен личный состав экипажей боевых кораблей ТОФ, воспитанники морских патриотических клубов. Здесь же состоялся митинг с участием представителей командования Тихоокеанского флота, ветеранских и общественных организаций.

После окончания митинга к памятнику нижним чинам бронепалубного крейсера "Варяг" под звуки военного оркестра участники патриотической акции возложили цветы и провели минуту молчания.

Затем, военные моряки, курсанты и воспитанники детских патриотических клубов под Андреевскими флагами прошли торжественным маршем у мемориала.