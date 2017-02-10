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Общество

09 февраля 2017, 13:30
Житель Подмосковья привлечен к административному штрафу за неиспользование земли

Житель Подмосковья привлечен к административному штрафу за неиспользование земли

Наказание за уклонение от проведения проверки в Приморье настигло нарушителя в подмосковном суде

Житель Подмосковья уклонился от проведения проверки исполнения предписания, по устранению зарастания принадлежащего ему в Приморье крупного участка земель сельхозназначения. Подмосковный мировой суд посчитал, что удаленность жительства нарушителя от места совершения им правонарушения не может являться основанием для избежания им наказания, сообщает ЕНВ.

Так, в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения, проведенной в 2016 году, инспекторами Россельхознадзора на территории Кировского района Приморского края был обнаружен крупный участок сельскохозяйственного назначения, заросший многолетней сорной растительностью и кустарником. Наличие многолетних сорняков и кустарников свидетельствует о том, что этот участок на протяжении ряда лет не использовался по назначению, сельскохозяйственная продукция на нём не выращивалась.

Площадь заброшенной плодородной земли составила свыше 9 гектаров. Владельцем участка оказался житель Солнечногорского района Московской области. По результатам административного разбирательства в его адрес было вынесено предписание об устранении нарушения норм землепользования в срок до конца октября 2016 г.

При проведении в ноябре прошлого года проверки исполнения предписания житель Подмосковья уклонился от её проведения, хотя был уведомлен надлежащим образом. Причём, как показала проведенная позже проверка, предписание им исполнено не было.

Инспекторами теруправления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области материалы об уклонении жителя Подмосковья от проведения проверочных мероприятий были направлены в мировой суд г. Солнечногорска Московской области, который принял накануне решение о привлечении нарушителя к установленной законом в таких случаях ответственности – административному штрафу.

Несмотря на то, что житель Подмосковья уже понес административную ответственность, зарастание сельхозземель в Приморском крае ему всё-таки придется устранить. В противном случае материалы будут снова направлены в подмосковный мировой суд.

Метки: Россельхознадзор

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