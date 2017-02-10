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Экономика

09 февраля 2017, 12:20
Фонд развития Дальнего Востока запустил 500 новых инвестиционных проектов

Фонд развития Дальнего Востока запустил 500 новых инвестиционных проектов

Объем привлеченных инвестиций составил 1 трлн. 379 млрд. рублей

Проект компании "КМ Логистик" стал 500-ым новым инвестпроектом, запускаемым в рамках новых инструментов развития на Дальнем Востоке. Таким образом, внедренные на Дальнем Востоке новые инструменты экономического развития – ТОР, Свободный порт Владивосток, целевая государственная поддержка инфраструктурных проектов, Фонд развития Дальнего Востока – уже запустили 500 новых инвестиционных проектов с объемом привлеченных инвестиций в размере 1 трлн. 379 млрд, рублей, сообщает ЕНВ.

 По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, новые инструменты развития, новые инвестиции в конечном счете должны привести к тому, "чтобы люди приезжали на Дальний Восток, связывали свою судьбу с перспективным регионом, работали здесь, создавали семьи, были счастливы".

"Меры экономического стимулирования Дальнего Востока направлены на то, чтобы регион стал точкой притяжения для как можно большего числа людей. Запуск новых инвестиционных проектов позволит создать более 83 тысяч новых рабочих мест. Из общей суммы привлеченных инвестиций большая часть – 1 трлн. 285 млрд. – это частные инвестиции. Оценка эффективности показывает, что на один рубль государственных вложений в развитие экономики Дальнего Востока приходится 13 рублей частных инвестиций. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег. За этой цифрой стоят новые заводы, новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы со сроком реализации до 2025 года. Новые инвестиции диверсифицируют структуру макрорегиона. 73 процента новых предприятий не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм", - прокомментировал Александр Галушка.

Министр напомнил, что в 2016 году в рамках этих инструментов начали работать 25 новых предприятий. Это, в том числе, завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае, первая очередь крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого комплекса, производственно-логистический центр и спортивно-туристический парк в Приморском крае, завод по производству цемента в Амурской области, тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае, Якутии, первая очередь Инаглинского ГОКа в Якутии, аквапарк на Камчатке и другие.

"Но это только первый этап. В 2017 году таких новых предприятий будет более 50-ти, а совокупно в ближайшие три года будет запущено более 280 предприятий с 34 тысячами новых рабочих мест", - подчеркнул Александр Галушка.

Для того, чтобы Дальний Восток стал регионом наибольшего инвестиционного благоприятствования создана и эффективно работает система институтов развития макрорегиона.

Корпорация развития Дальнего Востока уже создает 101 объект инфраструктуры в 14 территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток. Инвесторами ТОР и СПВ стала 241 компания. Корпорация выступает "одним окном" для инвестора, оказывая ему организационные услуги и поддержку во время реализации проекта.

Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами новых проектов взяло на себя Агентство Дальнего Востока по развитию человеческого капитала. Подписано 136 соглашений с инвесторами, работающими в макрорегионе. За год с небольшим работы Агентства трудоустроено более 4,4 тысячи человек.

Финансовую поддержку проектов оказывает Фонд развития Дальнего Востока, предоставляя льготное (под 5 процентов годовых) и длинное (на 10 и более лет) финансирование проектам.

Заработало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, которое на регулярной основе продвигает все эти новые возможности для инвесторов, находит их, привлекает на Дальний Восток. В портфеле агентства проектов уже на сумму более 1 триллиона рублей. Приоритетом являются проекты в таких отраслях как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, лесная и рыбная промышленность, нефтегазохимия, машиностроение, транспорт и туризм. Помимо соглашений о реализации инвестиционных проектов Агентством проработаны системные решения по привлечению инвесторов из стран АТР. В частности, создается совместная платформа с Японским банком международного сотрудничества и Фондом развития Дальнего Востока по поддержке японских инвесторов в ТОР и СПВ.

Метки: Минвостокразвития

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