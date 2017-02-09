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Общество

08 февраля 2017, 16:10
Дело бывшего губернатора Сахалина передано в суд

Дело бывшего губернатора Сахалина передано в суд

Хорошавин был задержан в марте 2015 года прямо в здании администрации области

7 февраля 2017 года в Южно-Сахалинский городской суд было направлено уголовное дело в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и других обвиняемых во взяточничестве чиновников региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру России.

 Следствие полагает, что начиная с 2009 года, Хорошавин руководил созданной им организованной группой. Главной целью группы было получение взяток от восьми сахалинских предпринимателей "за общее покровительство по службе". Помимо самого губернатора, в группу также входили заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов. Вместе ими было получено взяток на сумму более 8 млн. долларов (примерно 522 млн. рублей). Как говорится в сообщении, "в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств, добытых преступным путем")".

Напомним, что Хорошавин был задержан в марте 2015 года, прямо в здании администрации области. Также вместе с ним были задержаны его помощник и руководитель секретариата. Всех троих этапировали в Москву для проведения следственных действий. Следственным комитетом было установлено, что губернатору принадлежало незадекларированное имущество, а именно четыре квартиры стоимостью более 240 миллионов рублей, жилой дом, земельные участки. В доме экс-главы региона были обнаружены денежные средства в иностранных валютах на сумму более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и ценности. Но больше всего Следственный комитет, да и вся российская общественность, поразилась огромной коллекции дорогих часов – у опального политика их нашлось 195 экземпляров, общая стоимость которых составляла 602 млн. рублей. Особый резонанс вызвал один предмет, обнаруженный в доме губернатора – обычная ручка, стоимостью 36 млн. рублей.

Тогда общество отреагировало на эти находки весьма одинаково – явным одобрением действий силовиков. Губернатор был отстранён от должности вскоре после задержания указом президента. Расследование по делу было закончено в июле 2016 года, но в суд дело было передано только сейчас, что связано с долгим поиском необходимой доказательной базы Следственным комитетом.

Арест обсуждался не только на Сахалине – вся Россия внимательно следила за развитием событий. Ведь это был первый случай задержания чиновника такого уровня в истории современной России. Связывая арест Хорошавина с выступлением президента РФ В. В. Путина, можно сказать, что это был своеобразный сигнал другим главам регионов: борьба с коррупцией в России не пустой звук.

Следующим под подозрением во взяточничестве был задержан глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, которого арестовали в сентябре 2015 года. При обыске у него также были обнаружены различные материальные и нематериальные ценности: бумаги на недвижимость на Сейшелах и Кипре, крупные суммы денег и часы стоимостью 1 миллион долларов.  

В июне прошлого года был задержан губернатор Кировской области Никита Белых, пойманный Следственным комитетом за получением взятки в размере 150 тысяч евро. Все три губернатора были арестованы и отстранены от исполняемых ими должностей президентом РФ. Не осталось в стороне от всероссийской акции борьбы со взяточниками и коррупционерами и Приморье, в рамках которой был задержан глава города Владивостока Игорь Пушкарёв, против которого были выдвинуты обвинения в чрезмерном использовании своих полномочий. Помимо этого, в конце 2016 года был арестован вице-губернатор края Сергей Сидоренко, которому вменяется фальсификация данных  по ущербу от летнего тайфуна "Лайонрок" - компенсация, выделенная из федерального бюджета, могла быть переведена на счета фирм, подконтрольных вице-губернатору. В данный момент ведётся следствие, а пока все обвиняемые политики находятся под стражей. 

Метки: Сахалин

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