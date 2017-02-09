Более 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозером

Сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску и инспекторами Россельхознадзора в городе Уссурийске обнаружено свыше 9 тонн запрещённых к ввозу в Россию польских яблок. Вчера вся санкционная продукция была раздавлена бульдозером, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску и инспекторами Россельхознадзора выявлена зарубежная сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации в рамках ответных экономических санкций в отношении ряда зарубежных стран.

Санкционная продукция была обнаружена вечером 6 февраля на оптово-розничной торговой базе по ул. Некрасова д. 264-б у одного их индивидуальных предпринимателей. Проверяющими было изъято из оборота 9,4 тонны яблок из Польши.

Вчера, 7 февраля, вся нелегальная фруктовая продукция под контролем инспекторов Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области была раздавлена бульдозером на уссурийском полигоне твердых бытовых отходов ООО "Бумеранг".

По информации руководства Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, по итогам прошлого года в Приморском крае и Сахалинской области сотрудниками Россельхознадзора, полиции и прокуратуры было выявлено около 14,5 тонны запрещённых к ввозу в Россию фруктов. Часть санкционной продукции была раздавлена бульдозером, другая часть сожжена.