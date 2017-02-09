Китай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 году

Китай предоставит льготную политику и учебные программы для целевых групп, чтобы достигнуть цели производить 50 миллионов новых рабочих мест к концу 2020 года, сообщает ЕНВ.

Для того, чтобы сохранить уровень безработицы ниже 5% ежегодно правительство КНР будет помогать целевым группам с рабочими местами, особенно выпускникам вузов и рабочим, уволенных из-за избытка рабочей силы. Соответствующие директивы были опубликованы Государственным Советом в понедельник.

Льготная политика для выпускников включает в себя снижение налогов и сокращение платы за обучение, если они готовы работать в отдаленных сельских районах.

Центральное правительство запустит специальные программы, чтобы помочь ресурсоемким областям переселить уволенных работников в соответствии с рекомендациями.

По оценкам, 4,8 млн вакансий будут созданы для льготников каждый год в течение 13-й пятилетки (2016-20 год).

В докладе, опубликованном Boston Consulting Group в январе, показано, что к концу 2035 года цифровая экономика Китая достигнет около 16 трлн. $ с общей занятостью 415 млн, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

Это значит, что кандидатам на работу необходимо улучшить специальные коммуникативные навыки, творческий потенциал, развивать гибкость и способность к быстрому обучению, отмечается в докладе.