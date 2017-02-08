Ростислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансов

Банк России заключил соглашение с Фондом развития Интернет, позволяющее регулятору блокировать расположенные в домене .su мошеннические ресурсы в сфере финансовых рынков и национальной платежной системы. В конце 2016 года аналогичное соглашение было заключено между ЦБ и Координационным центром национального домена сети интернет - администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru, сообщает ЕНВ.

Это дает полномочия ЦБ выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы (управление бот-сетью), ресурсы с противоправным контентом, предназначенным. В том числе, для несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для их блокировки.

"Кибер-мошенничество, к сожалению, стало активно набирать обороты в нашей стране. Убытки несут и обычные граждане, и целые финансовые институты, - комментирует Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.– Эксперты в 2017 году прогнозируют увеличение таких преступлений, в связи с чем усиление контроля за мошенническими ресурсами со стороны Центрального Банка является очень своевременным. Ведь речь идет о защите персональных данных и денег наших граждан. Кроме того, предотвращение таких кибер-преступлений, которые нередко случаются по отношению к очень уважаемым банковским организациям, поможет сохранить репутацию последних".

Регулятор также призвал граждан сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России о недобросовестных сайтах в финансовой сфере, находящихся в российском доменном пространстве.