С начала 2017 года в Приморье от пожаров погибло или пострадало около 50 человек

На заседании, состоявшемся в региональном ситуационном центре МЧС, в первую очередь рассматривался вопрос о сведении к минимуму гибели людей во время пожаров, говорили и о поведении сотрудников спецподразделений во время действия пожаров, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Вопросы, связанными с пожарами в Приморском крае и последствиями от них поднимались сотрудниками органов пожарного надзора, представителями исполнительной власти администрации Приморского края и органами местного самоуправления. Они сообщили, что количество человек, погибших во время пожаров за прошедшее время, увеличилось. С начала 2017 года в огне уже погибло 30 человек. 16 человек получили многочисленные травмы разной направленности, от отравления дымом до различной степени ожогов.

"Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Также печи нередко оставляют во время топки без наблюдения", – сообщили в ведомстве.

Дополнительно отмечалось, что 70% из общего числа погибших во время пожаров были в состоянии алкогольного опьянения. Все они ранее были предупреждены о возможной опасности и проинструктированы о поведении во время пожара и соблюдению требований пожарной безопасности сотрудниками управления пожарного надзора по Приморскому краю. Поэтому необходимо ужесточать ситуацию с пожарным состоянием в крае.

"В этом году особый противопожарный режим будет введен на всей территории Приморского края с полным запретом на проведении огнеопасных работ. Но мы будем приостанавливать режим для проведения контролируемых профилактических отжигов", – сообщил Владимир Миклушевский.

Во время заседания представители департаментов науки и образования, здравоохранения Приморского края поведали участникам о мерах пожарной безопасности, принимаемых в учреждениях дошкольного, профессионального образования, в местах массового скопления людей.

Также было принято решение о помощи социально-незащищенным семьям, семьям, проживающим в ветхом жилье и неспособным обеспечить себе соответствующую пожарную безопасность. Помимо прочего будет проводиться превентивные меры в информировании населения о способах помощи во время пожаров и их избежании. Например, решено проводить более обширные уроки безопасности в школах и университетах.

Напомним, что ранее сообщалось об увеличении количество противопожарной техники. На это, к 2017 году, было направлено около 30 млн рублей.

"Это современная техника по своим тактико-техническим данным имеет ряд преимуществ по сравнению с другими моделями более раннего года выпуска. Новые машины к месту пожара доставляют большее количество огнетушащих веществ, что позволяет тушить пожары более продолжительное время. Кроме этого, автомобили оснащены аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, которые могут применяться в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", – сообщил представитель ведомства МЧС России в Приморском крае Евгений Малышев.