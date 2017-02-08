Приморский край в скором времени перейдет на электронный формат записи к врачу

В ближайшее время очереди в поликлинике сойдут на "нет". Записаться на прием к лечащему врачу будет возможно через интернет в электронном виде. Планируется, что к 2018 году все медицинские учреждения края перейдут на электронный режим, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам главы краевого департамента здравоохранения, на сегодняшний день такая форма уже работает в лечебных учреждениях края, но пока децентрализованно. "Мы намерены создать единую региональную систему электронной записи на прием к врачу в медицинские организации амбулаторно-поликлинического звена, - отмечает Андрей Кузьмин. – На первом этапе к единому порталу планируется подключить 220 площадок. Это поликлиники и женские консультации. В этих учреждениях будут установлены автоматы, через которые посетители также смогут получить талон, минуя регистратуру. Кроме того, мы разрабатываем мобильное приложение, которое будет интегрировано с региональным порталом".

Реализация плана уже началась в 2016 году. 48 регистратур лечебных учреждений уже оснащено специальным техническим оборудованием в 24 районах региона. Общий процент от всех записей в 2017 году планируется довести до 30%.

Еще один проект в рамках общего плана - создание единого колл-центра, который будет интегрирован с общим каналом.

"Регистратура продолжит работать в формате фронт-офиса, но электронные и дистанционные виды записи значительно снимут нагрузку и сделают этот процесс более комфортным и удобным для людей", — добавил глава департамента.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил коллегам о том, что запись на прием к любому врачу должна проводиться в удобном для людей формате. А также о том, что нужно специально обучать персонал к работе с клиентами учреждений.

"На сегодняшний день регистратура зачастую является предметом критики людей, чаще всего справедливо. Необходимо внедрять клиентоориентированный подход, общаться с людьми, которые пришли за помощью к врачам, максимально вежливо и помогать им", – рассказал Владимир Миклушевский.

Помимо прочего, также будет создан Центральный медицинский архив под названием "Телерадиология". Уже идет подключение оборудования для КТ, МРТ и ангиографии, также в 2017 планируется подключить флюорографы и маммографы. Это позволит проводить консультации в любых клиниках края или страны.

Информационная система будет создана и для будущих мам. Теперь в режиме онлайн врачи смогут отслеживать состояние ребенка и матери.