Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

07 февраля 2017, 18:20
Приморский край в скором времени перейдет на электронный формат записи к врачу

Приморский край в скором времени перейдет на электронный формат записи к врачу

Это лишь небольшая часть общего плана по внедрению информационных технологий в эту сферу

В ближайшее время очереди в поликлинике сойдут на "нет". Записаться на прием к лечащему врачу будет возможно через интернет в электронном виде. Планируется, что к 2018 году все медицинские учреждения края перейдут на электронный режим, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

 По словам главы краевого департамента здравоохранения, на сегодняшний день такая форма уже работает в лечебных учреждениях края, но пока децентрализованно. "Мы намерены создать единую региональную систему электронной записи на прием к врачу в медицинские организации амбулаторно-поликлинического звена, - отмечает Андрей Кузьмин. – На первом этапе к единому порталу планируется подключить 220 площадок. Это поликлиники и женские консультации. В этих учреждениях будут установлены автоматы, через которые посетители также смогут получить талон, минуя регистратуру. Кроме того, мы разрабатываем мобильное приложение, которое будет интегрировано с региональным порталом".

Реализация плана уже началась в 2016 году. 48 регистратур лечебных учреждений уже оснащено специальным техническим оборудованием в 24 районах региона. Общий процент от всех записей в 2017 году планируется довести до 30%.

Еще один проект в рамках общего плана - создание единого колл-центра, который будет интегрирован с общим каналом.

"Регистратура продолжит работать в формате фронт-офиса, но электронные и дистанционные виды записи значительно снимут нагрузку и сделают этот процесс более комфортным и удобным для людей", — добавил глава департамента.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил коллегам о том, что запись на прием к любому врачу должна проводиться в удобном для людей формате. А также о том, что нужно специально обучать персонал к работе с клиентами учреждений.

"На сегодняшний день регистратура зачастую является предметом критики людей, чаще всего справедливо. Необходимо внедрять клиентоориентированный подход, общаться с людьми, которые пришли за помощью к врачам, максимально вежливо и помогать им", – рассказал Владимир Миклушевский.

 Помимо прочего, также будет создан Центральный медицинский архив под названием "Телерадиология". Уже идет подключение оборудования для КТ, МРТ и ангиографии, также в 2017 планируется подключить флюорографы и маммографы. Это позволит проводить консультации в любых клиниках края или страны.

Информационная система будет создана и для будущих мам. Теперь в режиме онлайн врачи смогут отслеживать состояние ребенка и матери.

Метки: врачи

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Более 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозеромБолее 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозером
сегодня, 12:20
Санкционная продукция была обнаружена на оптово-розничной торговой базе по ул. Некрасова д. 264-б
С начала 2017 года в Приморье от пожаров погибло или пострадало около 50 человекС начала 2017 года в Приморье от пожаров погибло или пострадало около 50 человек
вчера, 19:00
В Приморье обсудили вопросы пожарной безопасности и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях
Умерших в Приморском крае больше родившихсяУмерших в Приморском крае больше родившихся
вчера, 16:30
За 2016 год в Приморье родилось 23,6 тысячи детей, что на 3,8% меньше показателя 2015 года

Последние новости

Китай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 годуКитай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 году
сегодня, 11:40
По оценкам специалистов, льготная политика создаст до 4,8 млн. вакансий в год
Ростислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансовРостислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансов
вчера, 20:20
Это дает полномочия Центробанку выявлять сайты-нарушители
Китай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питанияКитай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питания
вчера, 16:00
Китай стал новым направлением экспорта продуктов питания из России

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 2
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+