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Фоторепортажи

07 февраля 2017, 15:40
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом
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Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом

В этой самой страшной в истории Военно-Морского Флота авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов

Сегодня на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии 1981 года под Ленинградом, сообщает ЕНВ.

У памятника состоялся митинг с участием представителей командования Тихоокеанским флотом, ветеранских и общественных организаций, родных и близких погибших. На площадке перед памятником были построены экипажи кораблей Приморской флотилии.

После окончания митинга к памятнику под звуки военного оркестра были возложены цветы. Затем знаменная группа, расчеты экипажей боевых кораблей ТОФ прошли торжественным маршем.

Сегодня в соединениях и объединениях Тихоокеанского флота на построениях личного состава минутой молчания почтили память погибших в этой катастрофе.

В этот день, 7 февраля 1981 года, после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота, возглавляемого Главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Советского Союза С.Г. Горшковым, делегации всех флотов вылетали с военного аэродрома города Пушкина на своих самолетах. Около 16 часов по местному времени пошел на взлет ТУ-104 ВВС ТОФ, но на высоте около 50 метров самолёт резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю, не выйдя за пределы взлетной полосы. Мгновенно вспыхнуло более 20 тонн горючего. В этой самой страшной в истории Военно-Морского Флота авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16  адмиралов и генералов.

Метки: ТОФ

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