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Общество

07 февраля 2017, 16:30
Умерших в Приморском крае больше родившихся

Умерших в Приморском крае больше родившихся

За 2016 год в Приморье родилось 23,6 тысячи детей, что на 3,8% меньше показателя 2015 года

Число умерших людей в Приморье превысило число родившихся на 11%. Это негативный показатель, так как в 2015 году число умерших превышало число родившихся на 6,2%.  За 2016 год в Приморье родилось 23,6 тысяч детей, что меньше показателя 2015 года, сообщает ЕНВ со ссылкойн на Приморскстат.

На 24,2% вырос показатель смертности от болезней эндокринной системы, на 14,2% — нервной системы, в 2,8 раза — от старости. Число смертей от болезней органов дыханий сократилось на 17,4%, инфекционных и паразитных заболеваний — на 10,5%, от внешних причин — на 9,2%.

Мужская смертность на 15,1% превысила женскую и составила 14 тысяч человек. Показатель младенческой смертности в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился на 16,9% и составил 6,4 детей в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся.

Помимо деторождения на число населения в Приморье повлияла миграция: за 2016 год в край приехало 20,8 тысяч человек, рост миграции составил 3,2%. Из Приморья в другие регионы РФ выехало 25,3 тысячи человек, причём этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 0,4%. В другие государства выехало 10,9 тысяч человек (тут замечен рост на 13,2%). 

Метки: статистика

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