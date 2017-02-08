Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

07 февраля 2017, 16:00
Китай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питания

Китай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питания

Китай стал новым направлением экспорта продуктов питания из России

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв заявил, что Россия планирует в первом квартале 2017 года подписать с Китаем соглашение об экспорте овса, гречихи, льна и других сельхозкультур. За 2016 год, согласно таможенной статистике России, Китай стал самым крупным импортёром продуктов питания, сообщает ЕНВ.

 Товарооборот за период с января по октябрь 2016 года составил 56 млрд. долларов. Однако, это всё ещё ниже показателей 2014 года, поэтому послы двух стран заявляют о потенциале достижения показателя товарооборота цифры в 200 млрд. долларов к 2020 году.

Китай стал новым направлением экспорта продуктов питания из России, и может стать самым главным из таких направлений, потеснив Ближний Восток и Северную Африку.

По данным китайской газеты Жэньминь Жибао, на рост товарооборота повлияли рост экономического потенциала Китая и девальвация рубля.  Для Дальнего Востока экспорт продуктов питания в Китай играет огромную роль в развитии экономик субъектов федерации.

Приморский край планирует отправлять в КНР алкогольную продукцию до 50 тысяч литров. Снижение тарифов на импортные товары в Китае будет способствовать развитию торговых отношений приграничных с КНР субъектов России. В случае обретения товарами успеха на рынках Китая, производственный сектор экономики Дальнего Востока России получит огромный рынок сбыта, обеспечивающий производство на продолжительное время. 

Метки: импорт, экспорт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 годуКитай готовится производить до 50 миллионов новых рабочих мест к 2020 году
сегодня, 11:40
По оценкам специалистов, льготная политика создаст до 4,8 млн. вакансий в год
Китайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с ТайванемКитайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с Тайванем
03 февраля 2017, 21:30
Но китайско-тайваньские отношения напряжены, так как КНР считает остров Тайвань своей территорией
Китай добился прогресса в областях энергоэффективности и экологически чистой энергии в 2016 годуКитай добился прогресса в областях энергоэффективности и экологически чистой энергии в 2016 году
02 февраля 2017, 20:00
Китайская промышленность постепенно отказывается от угля

Последние новости

Более 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозеромБолее 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозером
сегодня, 12:20
Санкционная продукция была обнаружена на оптово-розничной торговой базе по ул. Некрасова д. 264-б
Ростислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансовРостислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансов
вчера, 20:20
Это дает полномочия Центробанку выявлять сайты-нарушители
С начала 2017 года в Приморье от пожаров погибло или пострадало около 50 человекС начала 2017 года в Приморье от пожаров погибло или пострадало около 50 человек
вчера, 19:00
В Приморье обсудили вопросы пожарной безопасности и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 2
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+