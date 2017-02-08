Китай и Россия увеличивают товарооборот продуктов питания

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв заявил, что Россия планирует в первом квартале 2017 года подписать с Китаем соглашение об экспорте овса, гречихи, льна и других сельхозкультур. За 2016 год, согласно таможенной статистике России, Китай стал самым крупным импортёром продуктов питания, сообщает ЕНВ.

Товарооборот за период с января по октябрь 2016 года составил 56 млрд. долларов. Однако, это всё ещё ниже показателей 2014 года, поэтому послы двух стран заявляют о потенциале достижения показателя товарооборота цифры в 200 млрд. долларов к 2020 году.

Китай стал новым направлением экспорта продуктов питания из России, и может стать самым главным из таких направлений, потеснив Ближний Восток и Северную Африку.

По данным китайской газеты Жэньминь Жибао, на рост товарооборота повлияли рост экономического потенциала Китая и девальвация рубля. Для Дальнего Востока экспорт продуктов питания в Китай играет огромную роль в развитии экономик субъектов федерации.

Приморский край планирует отправлять в КНР алкогольную продукцию до 50 тысяч литров. Снижение тарифов на импортные товары в Китае будет способствовать развитию торговых отношений приграничных с КНР субъектов России. В случае обретения товарами успеха на рынках Китая, производственный сектор экономики Дальнего Востока России получит огромный рынок сбыта, обеспечивающий производство на продолжительное время.