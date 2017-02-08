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Общество

07 февраля 2017, 15:30
Ракетный крейсер "Варяг" проведет ракетные и артиллерийские стрельбы

Ракетный крейсер "Варяг" проведет ракетные и артиллерийские стрельбы

Учения упройдут по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вышел в море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям, сообщает ЕНВ.

В ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота экипаж крейсера "Варяг" выполнит комплекс зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб. Во время выполнения боевых упражнений экипаж отработает задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов корабля. Кроме того будут проведены артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут проводиться на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки.

После выполнения огневых задач экипаж "Варяга" во взаимодействии с вертолётом Ка-27 морской авиации флота отработает вопросы противолодочной обороны, проведет ряд корабельных учений – по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке. 

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