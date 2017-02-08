Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

07 февраля 2017, 15:00
Росрыболовство проведет аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах

Росрыболовство проведет аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах

На торги будут выставлены доли квот трески, морского окуня, минтая, сельди, камбалы, терпугов, шипощека, наваги

Федеральное агентство по рыболовству 16-17 марта 2017 года проведет аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Дальневосточном, Северном рыбохозяйственном бассейне и в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщает ЕНВ.

На торги выставлены доли квот добычи трески, окуня морского, минтая, сельди, камбалы, терпугов, шипощека, наваги в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне; а также пикши и трески в Баренцевом море. Всего будет разыграно 39 лотов.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте Росрыболовство в разделе "Аукционы" и на официальном сайте 

Метки: Росрыболовство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ростислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансовРостислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансов
вчера, 20:20
Это дает полномочия Центробанку выявлять сайты-нарушители
Приморские птицефабрики могут начать поставлять курятину в ЯпониюПриморские птицефабрики могут начать поставлять курятину в Японию
вчера, 13:50
Ветеринарные требования будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угляГубернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угля
06 февраля 2017, 17:50
Однако основная проблема, это отсутствие единого плана по борьбе с угольными отходами

Последние новости

Дело бывшего губернатора Сахалина передано в судДело бывшего губернатора Сахалина передано в суд
сегодня, 16:10
Хорошавин был задержан в марте 2015 года прямо в здании администрации области
БПК "Адмирал Трибуц" отработал задачи ПВО в мореБПК "Адмирал Трибуц" отработал задачи ПВО в море
сегодня, 15:50
Экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника
Более 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозеромБолее 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозером
сегодня, 12:20
Санкционная продукция была обнаружена на оптово-розничной торговой базе по ул. Некрасова д. 264-б

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 2
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+