Росрыболовство проведет аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах

Федеральное агентство по рыболовству 16-17 марта 2017 года проведет аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Дальневосточном, Северном рыбохозяйственном бассейне и в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщает ЕНВ.

На торги выставлены доли квот добычи трески, окуня морского, минтая, сельди, камбалы, терпугов, шипощека, наваги в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне; а также пикши и трески в Баренцевом море. Всего будет разыграно 39 лотов.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте Росрыболовство в разделе "Аукционы" и на официальном сайте