Приморские птицефабрики могут начать поставлять курятину в Японию

Россельхознадзор проводит работу по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать мясо птицы в Японию, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Так, по итогам переговоров Россельхознадзора с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, состоявшихся 27 января 2017 г., Россельхознадзор в настоящее время проводит работу по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать сырое мясо птицы и термически обработанную птицепродукцию в Японию для проведения инспектирования японскими специалистами.

Ветеринарные требования при поставках птицеводческой продукции в Японию будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе "Ввоз.Вывоз.Транзит-Япония-Экспорт".

В этой связи предприятия, заинтересованные в поставках птицеводческой продукции в Японию, должны в ближайшее время обратиться в соответствующее территориальное управление Россельхознадзора для проведения обследования на соответствие ветеринарным требованиям Японии. Предприятиям, расположенным в Приморском крае и Сахалинской области, необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, что ранее, в январе 2017 г., готовность к экспортно-импортным отношениям выразили представители Управления агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур. В ходе переговоров с Россельхознадзором (г. Москва) был намечен план действий, чтобы как можно скорее запустить механизм товарообмена. На данном этапе рассматривались варианты поставки в Сингапур мяса птицы.

В связи с этим, ведущим птицефабрикам Приморья были направлены письма с предложением пройти инспекцию Россельхознадзора на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым Сингапуром. Список приморских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса птицы и субпродуктов птицы в Республику Сингапур Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области должно было представить в центральный аппарат Россельхознадзора к 1 февраля. Однако, к этому сроку ни одно птицеводческое предприятие Приморского края и Сахалинской области желания поставлять свою продукцию в Сингапур не изъявило.