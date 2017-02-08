Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

07 февраля 2017, 13:50
Приморские птицефабрики могут начать поставлять курятину в Японию

Приморские птицефабрики могут начать поставлять курятину в Японию

Ветеринарные требования будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора

Россельхознадзор проводит работу по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать мясо птицы в Японию, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Так, по итогам переговоров Россельхознадзора с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, состоявшихся 27 января 2017 г., Россельхознадзор в настоящее время проводит работу по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать сырое мясо птицы и термически обработанную птицепродукцию в Японию для проведения инспектирования японскими специалистами.

Ветеринарные требования при поставках птицеводческой продукции в Японию будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе "Ввоз.Вывоз.Транзит-Япония-Экспорт".

В этой связи предприятия, заинтересованные в поставках птицеводческой продукции в Японию, должны в ближайшее время обратиться в соответствующее территориальное управление Россельхознадзора для проведения обследования на соответствие ветеринарным требованиям Японии. Предприятиям, расположенным в Приморском крае и Сахалинской области, необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, что ранее, в январе 2017 г., готовность к экспортно-импортным отношениям выразили представители Управления агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур. В ходе переговоров с Россельхознадзором (г. Москва) был намечен план действий, чтобы как можно скорее запустить механизм товарообмена. На данном этапе рассматривались варианты поставки в Сингапур мяса птицы.

В связи с этим, ведущим птицефабрикам Приморья были направлены письма с предложением пройти инспекцию Россельхознадзора на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым Сингапуром. Список приморских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса птицы и субпродуктов птицы в Республику Сингапур Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области должно было представить в центральный аппарат Россельхознадзора к 1 февраля. Однако, к этому сроку ни одно птицеводческое предприятие Приморского края и Сахалинской области желания поставлять свою продукцию в Сингапур не изъявило.

Смотрите также:
25.01.2017
Продукция приморских птицефабрик будет экспортироваться в Сингапур

Метки: птицы, экспорт, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ростислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансовРостислав Гольдштейн: ЦБ будет блокировать кибер-мошенничество в сфере финансов
вчера, 20:20
Это дает полномочия Центробанку выявлять сайты-нарушители
Росрыболовство проведет аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнахРосрыболовство проведет аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах
вчера, 15:00
На торги будут выставлены доли квот трески, морского окуня, минтая, сельди, камбалы, терпугов, шипощека, наваги
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угляГубернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угля
06 февраля 2017, 17:50
Однако основная проблема, это отсутствие единого плана по борьбе с угольными отходами

Последние новости

Дело бывшего губернатора Сахалина передано в судДело бывшего губернатора Сахалина передано в суд
сегодня, 16:10
Хорошавин был задержан в марте 2015 года прямо в здании администрации области
БПК "Адмирал Трибуц" отработал задачи ПВО в мореБПК "Адмирал Трибуц" отработал задачи ПВО в море
сегодня, 15:50
Экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника
Более 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозеромБолее 9 тонн польских яблок попали были раздавлены бульдозером
сегодня, 12:20
Санкционная продукция была обнаружена на оптово-розничной торговой базе по ул. Некрасова д. 264-б

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 2
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+