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Политика

07 февраля 2017, 12:30
Почта Банк запускает специальную программу для получателей "дальневосточного гектара"

Почта Банк запускает специальную программу для получателей "дальневосточного гектара"

Президент встретился с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным

В середине года будет запущен специальный кредитный продукт для обустройства получателей "дальневосточного гектара". Об этом заявил президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает ЕНВ.

"Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел выделить такой момент. Один из наших дочерних банков – Почта Банк – достиг договорённости с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать "дальневосточный гектар", – сообщил глава ВТБ.

Это кредиты размером до 300 тысяч рублей. Ставки по этой программе составят от 8% годовых, сроком до 5 лет. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Сегодня средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5%годовых (по данным ЦБ  РФ).

"Кредиты будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельоскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы", – уточнил Андрей Костин.

Метки: ВТБ, кредиты

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