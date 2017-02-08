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Стиль жизни

07 февраля 2017, 11:50
В приморском океанариуме можно увидеть "Танцы со скатами"
В приморском океанариуме можно увидеть "Танцы со скатами"
В приморском океанариуме можно увидеть "Танцы со скатами"
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В Приморском океанариуме можно увидеть "Танцы со скатами"

В шоу участвуют донные скаты-хвостоколы и орляки

Уникальная программа с особо опасными скатами демонстрируется в Океанариуме. Выступления проходят ежедневно в 13.30 в одном из основных  аквариумов экспозиции "Тропические моря". Шоу представляет собой ряд последовательных и плавно перетекающих друга в друга номеров с морскими хищниками. В нем участвуют донные скаты-хвостоколы и орляки. У этих рыб опасное оружие - шипы с ядовитыми железами на хвостах. При этом животное подходит к тренеру и спокойно кружится в вальсе, сообщает ЕНВ.

Не менее завораживающе выглядит косяк яванских бычерылов, послушно плывущих за человеком. Пятнистые орляки с удовольствием делают сальто, причем выполняют его в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Управляют этим подводным "хороводом" трое специалистов-водолазов. Они приехали из Санкт-Петербурга. В Океанариуме в городе на Неве занимались водолазным обслуживанием аквариумов, наблюдали за работой дрессировщика и помогали ему в проведении шоу-программы. Во Владивосток приезжали в отпуск, когда океанариум только строился. В августе прошлого года Сергей Прибылов, Александр Волков и Александр Зябкин стали штатными сотрудниками отдела содержания морских тропических гидробионтов Приморского Океанариума. У каждого по 6 лет опыта работы с опасными рыбами.

В сентябре началась работа с сегодняшними артистами - скатами: леопардовыми хвостоколами и и хвостоколами Мацубары, а также пятнистыми орляками и бычерылами. Все эти животные – из дикой природы. Тем не менее, за пять месяцев молодые люди и их подопечные достигли впечатляющих результатов.

"Первый шаг при установлении контакта с дикими рыбами - совместное пребывание, - говорит Сергей Прибылов. – Знакомство начинается в научно-адаптационном корпусе (НАК), где рыбы проходят карантин. Спускаешься в аквариум, животные тебя изучают, привыкают. Они должны понять, что ты не представляешь угрозы. Нужно спокойно дышать, не делать резких движений, уделить внимание каждой рыбе. В противном случае из-за испуга или стресса она может нанести травмы себе или человеку".

Следующий этап – прикармливание – вырабатывает зависимость от человека.

"У рыб тоже есть характер, - рассказывает Александр Зябкин. – Выявляем агрессивных – по тому, как подходят, как взаимодействуют между собой. В одном ведь коллективе работать. Нужно знать, чего ждать от каждой. Если агрессия была направлена на конкретный объект - случалось, лишали вознаграждения. Рыба начинает осознавать связь между кормлением и собственным поведением.  Потом, когда рыба привыкает к человеку, приступаем к тактильному взаимодействию. Начинаем давать корм из рук. Но, бывает, что некоторым корм приходится класть на грунт, чтобы подошли".

"Так мы постепенно сокращаем расстояние между дрессировщиком и подопечным, - говорит Александр Волков. - А сокращение расстояния – это знак доверия. Когда находился в аквариуме с акулами - акула потиралась о плечо и ногу.  Так она изучает ….. так делают многие рыбы - обмениваются информацией, запахами".

"К переезду в главный корпус они уже прекрасно помнят своих кормильцев и сразу их узнают, - рассказывает Сергей Прибылов. - И начинается работа. Но это уже профессиональные тайны".

По образованию Сергей Прибылов, Александр Волков и Александр Зябкин водолазы-спасатели. Сейчас они заочно учатся в рыбопромышленном колледже при Калининградском университете по специальности  ихтиология.

"Главное в нашей программе – её зрелищности и необычность, - считает Александр Зябкин. - Безусловно, присутствует элемент опасности. Даже если ты находишься в специальной кольчуге, риск остается. На наш взгляд, лучшая защита – грамотная тактика, знание биологии рыб, их привычек. Ни одно животное не нападает без предупреждения. Оно обязательно покажет, что готовится к нападению. И надо уметь это увидеть".

Сейчас Сергей Прибылов, Александр Волков и Александр Зябкин готовят в Приморском океанариуме еще одну яркую программу. Участницы этого шоу – акулы. Перевезти акул в главный корпус планируют весной. 

Метки: Приморский океанариум

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