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Общество

07 февраля 2017, 11:20
Китайские бренды смартфонов лидируют среди продаж по итогам 2016 года

Китайские бренды смартфонов лидируют среди продаж по итогам 2016 года

Телефоны составили одну треть мировых продаж смартфонов.

Китайские производители смартфонов достигают рекордных объемов для глобальных поставок, как показали исследования, сообщает ЕНВ.

Производство более трех четвертей всех телефонов, поставленных в 2016 году, принадлежат компаниям Huawei, Oppo, Vivo, Gionee, продажи которых были самыми высокими.

Исследования также отметили, что поляризация роста рынка была более отчетливой в 2016 году. В качестве ведущего бренда, Oppo стал отражением увеличения продаж до 109% по сравнению с 2015 годом, в то время как Lenovo ушла на спад на 80%.

По данным IDC, новая тенденция "показывает растущее местное признание китайских производителей в своей родной стране с улучшением свойств продукта и улучшением маркетинговых сообщений".

Компания также отметила еще один ключевой тренд 2016 года – это замедление роста интернет-каналов в Китае.

"Большинство брендов в настоящее время используют комбинацию каналов для увеличения их поставок", - отметили в IDC.

Метки: смартфоны

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