Сколько стоит самое дешевое жилье во Владивостоке

Редакция "Ежедневные новости Владивостока" (ЕНВ) провело независимое расследование, в ходе которого корреспондент обзвонила все строительные компании в городе, чьи контакты выдал поисковик. Вопрос исследования был простым: "можно ли у Вас купить квартиру за 1 миллион 600 тысяч рублей?". Примечательно, что только один застройщик в городе смог положительно ответить на данный вопрос.

Таким образом, за неделю поисков дешевого жилья в новострое, ЕНВ не смогли найти застройщика, который бы предлагал своим покупателям квартиры за 1,6 миллионов рублей. Единственным исключением стала строительная компания "Аврора-Строй", в настоящий момент возводящая монолитный жилой комплекс "Сафонов" на одноименной улице. Секрет низкой цены – небольшая "квадратура" (от 24 кв. м.) и скидка для молодых семей (3%).

В связи с такой стоимостью жилья, непроизвольно возникает вопрос, как же планируется обеспечить увеличение числа жителей в Приморье? Мы решили не останавливаться и провести более глубокое и системное исследование, составить рейтинг застройщиков жилья, которое по цене хоть как-то напоминает "Социальное".

Исследование проводилось в соответствии с тремя критериями. В первую очередь принималась во внимание низкая стоимость строящего в данный момент жилья. Немаловажным критерием, согласно которому составлялся рейтинг застройщиков ЕНВ, была сравнительно небольшая площадь квартир, предусмотренная в строящемся социальном жилье. Из перечня организаций был убран государственный застройщик для проведения объективного исследования на строительном рынке Приморского края.

Исследование рынка позволило установить перечень строительных коммерческих организаций, занимающихся возведением и продажей доступного жилья в краевом центре: