Сколько стоит самое дешевое жилье во Владивостоке

Редакция "Ежедневные новости Владивостока" (ЕНВ) провело независимое расследование, в ходе которого корреспондент обзвонила все строительные компании в городе, чьи контакты выдал поисковик. Вопрос исследования был простым: "можно ли у Вас купить квартиру за 1 миллион 600 тысяч рублей?". Примечательно, что только один застройщик в городе смог положительно ответить на данный вопрос.
Таким образом, за неделю поисков дешевого жилья в новострое, ЕНВ не смогли найти застройщика, который бы предлагал своим покупателям квартиры за 1,6 миллионов рублей. Единственным исключением стала строительная компания "Аврора-Строй", в настоящий момент возводящая монолитный жилой комплекс "Сафонов" на одноименной улице. Секрет низкой цены – небольшая "квадратура" (от 24 кв. м.) и скидка для молодых семей (3%).
В связи с такой стоимостью жилья, непроизвольно возникает вопрос, как же планируется обеспечить увеличение числа жителей в Приморье? Мы решили не останавливаться и провести более глубокое и системное исследование, составить рейтинг застройщиков жилья, которое по цене хоть как-то напоминает "Социальное".
Исследование проводилось в соответствии с тремя критериями. В первую очередь принималась во внимание низкая стоимость строящего в данный момент жилья. Немаловажным критерием, согласно которому составлялся рейтинг застройщиков ЕНВ, была сравнительно небольшая площадь квартир, предусмотренная в строящемся социальном жилье. Из перечня организаций был убран государственный застройщик для проведения объективного исследования на строительном рынке Приморского края.
Исследование рынка позволило установить перечень строительных коммерческих организаций, занимающихся возведением и продажей доступного жилья в краевом центре:
- ООО СК "АВРОРА-СТРОЙ" (квартиры от 1,58 млн. р.) В настоящее время компания занимается возведением трех жилых объектов во Владивостоке и Находке. Стоимость жилья начинается от 44 тыс. руб. за кв. м. и не превышает 70 тысяч. Самую дешевую квартиру во Владивостоке можно купить в строящемся доме на Сафонова, 7. На сайте организации можно ознакомиться с ходом строительства каждого из трёх домов.
- ООО "ЖИЛКАПИНВЕСТ" (квартиры от 1,74 млн. р.) Недавно компания начала возведение второй очереди жилых объектов по улице Ватутина (ЖК "Фрегат-2). На сайте застройщика можно ознакомиться с текущей стоимостью каждой из свободных квартир в жилом комплексе. Подобную услугу в режиме онлайн не предлагает ни одна из компаний, расположенных в данном рейтинге.
- ГК "КАНЬОН" (квартиры от 2,02 млн. р.) Эта строительная группа возвращает себе честное имя после ряда судебных тяжб в Приморском крае и Сахалинской области. В настоящее время компания возводит жилье во Владивостоке по цене от 53 т. р. за кв. м., предлагая своим "долевикам" квартиры от 38 квадратов.
- ООО "РЕГИОН-П" (квартиры от 2,12 млн. р.) На строящемся в районе Второй речки жилой комплекс "Варяг-Центр" застройщик несколько раз переносил сроки сдачи объекта. Впрочем, сложности, связанные с получением разрешения и финансированием объекта пока не повлияли на окончательную стоимость метра. Квартиру в офисе компании от 53 руб. за кв. м. Отделы продаж"Регион-П" расположены в двух городах – во Владивостоке и Уссурийске, контакты можно посмотреть на сайте.
- ГК "ДВСК" (квартиры от 2,3 млн. р.) Дальневосточная строительная компания, возводящая в настоящий момент объект на Кипарисовой, 2 (Владивосток), предлагает своим покупателем приобрести жилье по цене от 51 т. р. за квадратный метр. В структуру группы входит и другой застройщик доступного жилья во Владивостоке – ОАО "Строитель", на балансе которого находится также еще один дом, возводящийся в краевом центре. В обоих домах можно подобрать квартиру менее чем за 2,3 млн. рублей. Полную информацию о строительной группе и ее дочерних компаниях можно посмотреть на сайте организации.