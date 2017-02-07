Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

06 февраля 2017, 18:30
Подведены итоги надзорной деятельности прокуратуры Приморского края за 2016 год

Подведены итоги надзорной деятельности прокуратуры Приморского края за 2016 год

За прошедший год в крае зарегистрировано меньше нарушений, чем в 2015 году

В 2016 году выявлено меньше нарушений в сфере нарушения прав человека, однако трудовые права нарушались чаще, чем в 2015 году. Также в центре прокурорского надзора находились вопросы нарушения законов об оплате труда, жилищных прав граждан, о государственной и муниципальной службе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

За 2016 год выявлено снижение нарушений в области свободы прав человека и гражданина: 88 тыс. 288 нарушений закона, что несколько меньше, чем в 2015 году (90,662 тыс.), в том числе 9 тыс. 477 незаконных правовых акта (8,8 тыс. в 2015). В целях устранения нарушений внесено на 1 тысячу больше представлений – 15 тыс. 832 представления в 2016 по отношению к 14 тыс. 892 в 2015. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 11 тыс. 613 должностных лица, это количество почти неизменно с 2015 года (11,672 тыс.), также почти неизменными осталось количество заявлений, направленных в суд: 20 тыс. 822 заявления по отношению к 20 тыс. 299 в 2015, принесены 9 тыс. 360 протестов, что почти на 1,5 тысячи больше чем в 2015 году (8,678 тыс.), 597 по отношению к 572 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок в 2016 возбуждено 307 уголовных дел, что гораздо меньше, чем в 2015 году, где было возбуждено 365 уголовных дел.

Выявлено более 7 тыс. нарушений законодательства, регулирующего вопросы содержания и эксплуатации жилья, обеспечения населения коммунальными услугами, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, что почти в 3 раза меньше, чем в 2015 (19 тыс. 205). Для их устранения внесено свыше 2 тыс. представлений, в суд направлено более 1 тыс. заявлений (11 тыс. 163 в 2015), привлечено почти неизменное количество лиц к административной ответственности: 600 к 520, 259 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел. Значительное количество нарушений Федерального закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля".

С целью устранения нарушений вышеназванных прав принесено 4 тыс. 88 протесов, что почти на 800 меньше чем в 2015 (4 тыс. 821), внесено несколько больше представлений: 8 тыс. 847 по отношению к 8 тыс. 287, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 6 тыс. 246 должностных лица (5 тыс. 994 в 2015), к административной ответственности – 3 тыс. 684 лица, почти неизменно с 2015 года (3 тыс. 798), возбуждено почти в 2 раза меньше уголовных дел: 86 к 145.

В трудовых правах граждан выявлено большее количество нарушений по сравнению с 2015 годом. В связи с невыплатой вознаграждения за труд привлечены к административной ответственности 709 руководителей предприятий, что гораздо больше, чем в 2015 (520 руководителей). Удалось добиться взыскания в судебном порядке с недобросовестных работодателей более 450 млн. рублей задолженности по заработной плате. Возбуждено почти в 2 раза больше уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы: 27 к 15.

Выявлено почти неизменное количество нарушений по отношению к правам несовершеннолетних: 12 тыс. 869 к 12 тыс. 654, с целью устранения которых принесено 629 протестов (751 в 2015), в суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено 3 тыс. 9 исков, внесено 2 тыс. 762 представления (2 тыс. 305 в 2015), по материалам прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждено 24 уголовных дела.

В целях защиты прав граждан, состоящих в сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, органами прокуратуры края предъявлено 908 исковых заявлений. Благодаря принятым мерам жилыми помещениями обеспечено 522 лица.

В сфере межнациональных отношений и противодействии экстремизму выявлено несколько меньше нарушений, 2 тыс. 736 к 3 тыс. 379, количество выявленных нарушений в сфере противодействия экстремизму составило 1 тыс. 106, в суды общей юрисдикции направлено 290 исков (286 в 2015), к различным видам ответственности привлечено 951 должностное лицо (879 в 2015).

На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено свыше 195 тыс. нарушений закона. 

Метки: итоги 2016, прокуратура

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китайские бренды смартфонов лидируют среди продаж по итогам 2016 годаКитайские бренды смартфонов лидируют среди продаж по итогам 2016 года
сегодня, 11:20
Телефоны составили одну треть мировых продаж смартфонов.
Сколько стоит самое дешевое жилье во ВладивостокеСколько стоит самое дешевое жилье во Владивостоке
вчера, 23:00
ЕНВ составили рейтинг строительных компаний, возводящих в столице Приморья жилые объекты с низкой стоимостью квадратного метра
Рыбный рынок во Владивостоке будет похож на скатаРыбный рынок во Владивостоке будет похож на ската
вчера, 16:20
Площадь рынка составляет 5 тысяч квадратных метров

Последние новости

Почта Банк запускает специальную программу для получателей "дальневосточного гектара"Почта Банк запускает специальную программу для получателей "дальневосточного гектара"
сегодня, 12:30
Президент встретился с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
В приморском океанариуме можно увидеть "Танцы со скатами"В приморском океанариуме можно увидеть "Танцы со скатами"
сегодня, 11:50
В шоу участвуют донные скаты-хвостоколы и орляки
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угляГубернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угля
вчера, 17:50
Однако основная проблема, это отсутствие единого плана по борьбе с угольными отходами

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 2
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+