Подведены итоги надзорной деятельности прокуратуры Приморского края за 2016 год

В 2016 году выявлено меньше нарушений в сфере нарушения прав человека, однако трудовые права нарушались чаще, чем в 2015 году. Также в центре прокурорского надзора находились вопросы нарушения законов об оплате труда, жилищных прав граждан, о государственной и муниципальной службе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

За 2016 год выявлено снижение нарушений в области свободы прав человека и гражданина: 88 тыс. 288 нарушений закона, что несколько меньше, чем в 2015 году (90,662 тыс.), в том числе 9 тыс. 477 незаконных правовых акта (8,8 тыс. в 2015). В целях устранения нарушений внесено на 1 тысячу больше представлений – 15 тыс. 832 представления в 2016 по отношению к 14 тыс. 892 в 2015. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 11 тыс. 613 должностных лица, это количество почти неизменно с 2015 года (11,672 тыс.), также почти неизменными осталось количество заявлений, направленных в суд: 20 тыс. 822 заявления по отношению к 20 тыс. 299 в 2015, принесены 9 тыс. 360 протестов, что почти на 1,5 тысячи больше чем в 2015 году (8,678 тыс.), 597 по отношению к 572 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок в 2016 возбуждено 307 уголовных дел, что гораздо меньше, чем в 2015 году, где было возбуждено 365 уголовных дел.

Выявлено более 7 тыс. нарушений законодательства, регулирующего вопросы содержания и эксплуатации жилья, обеспечения населения коммунальными услугами, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, что почти в 3 раза меньше, чем в 2015 (19 тыс. 205). Для их устранения внесено свыше 2 тыс. представлений, в суд направлено более 1 тыс. заявлений (11 тыс. 163 в 2015), привлечено почти неизменное количество лиц к административной ответственности: 600 к 520, 259 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел. Значительное количество нарушений Федерального закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля".

С целью устранения нарушений вышеназванных прав принесено 4 тыс. 88 протесов, что почти на 800 меньше чем в 2015 (4 тыс. 821), внесено несколько больше представлений: 8 тыс. 847 по отношению к 8 тыс. 287, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 6 тыс. 246 должностных лица (5 тыс. 994 в 2015), к административной ответственности – 3 тыс. 684 лица, почти неизменно с 2015 года (3 тыс. 798), возбуждено почти в 2 раза меньше уголовных дел: 86 к 145.

В трудовых правах граждан выявлено большее количество нарушений по сравнению с 2015 годом. В связи с невыплатой вознаграждения за труд привлечены к административной ответственности 709 руководителей предприятий, что гораздо больше, чем в 2015 (520 руководителей). Удалось добиться взыскания в судебном порядке с недобросовестных работодателей более 450 млн. рублей задолженности по заработной плате. Возбуждено почти в 2 раза больше уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы: 27 к 15.

Выявлено почти неизменное количество нарушений по отношению к правам несовершеннолетних: 12 тыс. 869 к 12 тыс. 654, с целью устранения которых принесено 629 протестов (751 в 2015), в суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено 3 тыс. 9 исков, внесено 2 тыс. 762 представления (2 тыс. 305 в 2015), по материалам прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждено 24 уголовных дела.

В целях защиты прав граждан, состоящих в сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, органами прокуратуры края предъявлено 908 исковых заявлений. Благодаря принятым мерам жилыми помещениями обеспечено 522 лица.

В сфере межнациональных отношений и противодействии экстремизму выявлено несколько меньше нарушений, 2 тыс. 736 к 3 тыс. 379, количество выявленных нарушений в сфере противодействия экстремизму составило 1 тыс. 106, в суды общей юрисдикции направлено 290 исков (286 в 2015), к различным видам ответственности привлечено 951 должностное лицо (879 в 2015).

На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено свыше 195 тыс. нарушений закона.