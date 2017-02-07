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Общество

06 февраля 2017, 16:20
Рыбный рынок во Владивостоке будет похож на ската

Рыбный рынок во Владивостоке будет похож на ската

Площадь рынка составляет 5 тысяч квадратных метров

Во Владивостоке планируют построить новый рыбный рынок, который по своей форме будет напоминать ската, сообщает ЕНВ.

В данный момент идёт подготовка к реализации намеченных планов строительства, для начала стройки необходимо внести ряд изменений в генеральный план города. Как сообщает и.о. директора департамента градостроительства Приморья Максим Веденеев: "По эскизу рынок будет построен в форме ската, предусмотрена пешеходная связь с улицей Светланской. Однако сейчас проект пересекает границы Владивостока. Для строительства требуется изменения в генеральный план города, который утвердят в четвертом квартале". 

Также, к работе над проектом по поручению вице-губернатора края Алексея Сухова, будут привлечены рыбодобывающие компании: "Нужно, чтобы крупные компании привлекали флот для наполнения рынка свежей и качественной рыбной продукцией". Стоимость запланированных работ пока не известна. Данный проект прямое следствие поручения губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, данного им ещё в 2013 году. Тогда, по мнению главы региона, постройка рыбного рынка должна была способствовать снижению цен на рыбную продукцию в регионе.

Площадь рынка, согласно плану проекта, составляет 5 тысяч квадратных метров, а значит, что новый рынок будет самым крупным подобным сооружением на Дальнем Востоке России. Надо сказать. Что в здании помимо рынка разместятся производственные цеха, холодильные камеры, аквариумы для хранения живой рыбы, причалы и даже рыбный ресторан. В случае успешной реализации проекта во Владивостоке, помимо новой площадки для реализации рыбной продукции, появится новый рекреационный объект, в перспективе способный помочь городу в развитии туристического потенциала.

Метки: морепродукты, рынок

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