Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль над свалками угля

Владимир Миклушевский, в ходе заседания по экологической обстановки в Приморском крае, поручил заняться перевалкой угля рядом с населенными пунктами в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В заседании приняли участие органы исполнительной власти, надзорные органы и стивидорные компании. В частности, обсуждалась ситуация с увеличением свалки угля вблизи Находки.

В Находке прошел пикет против открытой перевалки угля, в котором приняли участие 3 тыс. приморцев в марлевых повязках с лозунгами "Остановите экологическую катастрофу!", "Мы хотим жить в чистом городе!". Активисты запустили сетевой флешмоб "Находка задыхается", в рамках которого ученики школы № 1, расположенной недалеко от угольного "Терминала Астафьева", рассказали о том, что утро в школе начинается с уборки классов от угольной пыли. Экологические протесты в Находке совпали по времени со стартом Года экологии.

"Такая проблема есть не только в Находке. Постановление Администрации Приморского края запрещает строить новые угольные терминалы открытого типа, необходимо решить, что делать с уже существующими. Наша задача сегодня – выработать комплексный план действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды", – заявил Владимир Миклушевский.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков рассказал, что проблема угольных захоронений обострилась не так давно в связи с увеличением спроса на него и изменений конъюнктуры рынка. Все это приводит к тому, что многие грузовые компании переходят на данный вид деятельности.

Дмитрий Маслов, руководитель управления Роспотребнадзора в Приморье рассказал о статистике этого года. 17% взятых проб не отвечают предписанным нормам. Им было отмечено, что заболеваемость жителей Находки, в том числе болезнями легких и дыхания, на порядок ниже, чем у остального населения Приморского края. Но, несмотря на это, выбросы угля производят накопительный эффект, из-за чего ситуация может измениться в худшую сторону.

Также Дмитрий Маслов рассказал, что на каждом предприятии есть какие-либо нарушения. Вот только меры государственного регулирования крайне неэффективны. "Плохие" компании привлекаются к административной ответственности, только штрафы минимальны, и не могут совмещаться с их высокой прибылью.

Владимир Миклушевский тоже высказал мысль, что штрафы только "похлопыванья по плечу", а нужны более действенные меры. "Мы поддерживаем бизнес, который выполняет три требования: развитие региональной экономики, создание рабочих мест и соблюдение экологических норм. Бизнес не должен вредить жителям края", – заявил Владимир Миклушевский.

Прокурор края Сергей Бесчастный также остался недоволен низким уровнем привлечения к ответственности этих фирм. "Скромная статистика не отражает того, что происходит на самом деле. Пока суммы штрафов малы, компании записывают их в издержки и не обращают внимания на предписания. Пока им выгоднее платить штрафы, чем переоборудовать собственное производство, ситуация не изменится. Приморский бизнес должен соответствовать статусу нашей территории и взять на себя обязательства привести технологию в соответствие нормативным требованиям", – сказал он.

На заседании три стивидорные компании, занимающиеся переработкой угольных отходов и перегрузкой комплексов, "Аттис Энтерпрайс", "Евраз Находкинский морской торговый порт" и "Терминал Астафьева" сообщили о своих методах борьбы с угольной промышленностью.

Так, было озвучено решение построить защитный арочный купол и закрытый комплекс, вследствие чего контакта угля с окружающей средой не будет. Кроме того, руководитель одного из предприятий предложил приобрести краю специальную технику для борьбы с угольной пылью.

Однако основная проблема – отсутствие единого плана по борьбе с угольными отходами. Поэтому губернатор края поручил стивидорным компаниям разработать единый план, подтверждая их финансирование.

"Это часть мероприятий, посвященных Году экологии, объявленному Президентом России. В план включены как переоснащение предприятий, так и жесткий контроль за соблюдением ими технологического процесса со стороны уполномоченных органов. Необходимо ликвидировать открытую перевалку вблизи жилой застройки, кратно увеличить лабораторные исследования, проанализировать мировую практику", – подытожил он.

Напомним, проблема перевалки угля остро стоит в Находке и Хасанском районе Приморья уже несколько лет. В 2013 году в Хасанском районе жители, обеспокоенные экологической обстановкой вблизи строящегося угольного терминала, даже провели местный референдум, на котором граждане высказались против постройки объекта открытого типа. Поэтому в настоящий момент угольные терминалы закрытого типа находятся в приоритете в стратегии развития угольной промышленности в Приморском крае.