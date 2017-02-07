Приморье станет одной из площадок для проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В департаменте по делам молодежи Приморского края рассказали, что большая часть мероприятий Фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи в октябре этого года, пройдет и в городе Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



"Участники фестиваля смогут побывать не только в центральной части России, но и на Урале, в Крыму, на Дальнем Востоке – в Приморском крае. Мы уже готовим программу мероприятий для российских и иностранных гостей", – заявляют организаторы.



Регистрация на участие в фестивале все еще проходит. Иностранные граждане более чем из ста стран мира уже зарегистрировались, их количество пока составляет более восьми тысяч. Заявки российской молодежи составляют около 25 тысяч.



Стать участником фестиваля молодежи и студентов могут граждане от 18 до 35 лет, лидеры молодежных организаций, молодые поэты, писатели, журналисты, ученые, спортсмены, музыканты, предприниматели, преподаватели учебных дисциплин, лидеры студенческого самоуправления. Также подать заявку могут иностранные граждане, изучающие русский язык и интересующиеся культурой России.



Самые достойные участники будут представлены на форуме от Приморского края. Их отберет наш региональный комитет. Для участия в форуме требуется 50 участников и около 90 волонтеров. Краевой и федеральный бюджеты будут оплачивать участникам и волонтерам проживание в отеле, питание и переезд.



Официальный статус "Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России" присвоен молодежной общественной организации "Волонтер Приморья".



"Заявочная кампания для будущих волонтеров фестиваля продлится до 28 февраля. После того, как все электронные анкеты будут обработаны, начнем личные собеседования с претендентами в волонтеры. Кстати, заявки с привязкой к нашему центру могут подавать и жители других регионов России. В этом случае общаться с кандидатами будем по телефону и скайпу. Нижняя граница возраста у волонтеров мероприятия – 18 лет. У фестиваля четыре официальных языка – русский, английский, испанский, французский, и знание хотя бы одного из них будет преимуществом для кандидата", – отметила руководитель организации Анна Шемчук.



Еще раз напомним вам, 19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в городе Сочи. По прогнозам, более 20 тысяч активной, талантливой и креативной молодежи соберется на фестивале. Половина из них окажутся россияне.



Уже сейчас известно, что программа фестиваля молодежи и студентов затронет самые актуальные и проблемные вопросы современного мира, такие как искусство и наука, глобализация, экономика, международная безопасность, развитие общественной жизни и политические вопросы.